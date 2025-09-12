ua en ru
Удар по кораблю РФ під Новоросійськом і зустріч Зеленського з Келлогом: новини за 11 вересня

П'ятниця 12 вересня 2025 06:30
Удар по кораблю РФ під Новоросійськом і зустріч Зеленського з Келлогом: новини за 11 вересня Колаж РБК-Україна
Автор: Іван Носальський

Українські захисники атакували корабель РФ під Новоросійськом. Тим часом президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом у Києві.

Більш детально про те, що сталося в четвер, 11 вересня - в матеріалі РБК-Україна.

Бійці ГУР вразили корабель Чорноморського флоту РФ під Новоросійськом

В акваторії Чорного моря під Новоросійськом українські військові вистежили і вивели з ладу корабель Чорноморського флоту РФ. Таких у ворога всього чотири.

Такий корабель росіяни ввели в експлуатацію 2015 року.

Зеленський зустрівся з Келлогом у Києві: перші деталі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом, який перебуває з візитом у Києві. Сторони, зокрема, обговорили закупівлю Patriot для України.

За словами Зеленського, він із Келлогом обговорив різні вектори співробітництва для досягнення реального миру і гарантування безпеки Україні.

РФ копіює українські дрони-перехоплювачі: Сирський заявив про "технологічні перегони"

Росіяни копіюють успішні технології ЗСУ, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів. У питанні розвитку безпілотників відбувається справжня технологічна гонка, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Маємо справу з прямими технологічними перегонами, в яких перевага буде за тими, хто не просто модернізує, а випереджає", - додав генерал.

США знімають санкції з авіакомпанії "Бєлавіа" і хочуть повернути посольство в Мінськ

Сполучені Штати найближчим часом знімуть санкції з білоруської авіакомпанії "Бєлавіа", і планують повернути посольство США до Мінська.

Представник президента США Джон Коул зазначив, що зняття санкцій з авіакомпанії "Бєлавіа" - це тільки початок.

На Запорізькому напрямку загинув український пілот Су-27

Український льотчик Олександр Боровик загинув під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку.

Пілоту було 30 років. У 39 бригаді тактичної авіації висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника.

