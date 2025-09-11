ua en ru
Бійці ГУР уразили корабель Чорноморського флоту РФ під Новоросійськом (відео)

Четвер 11 вересня 2025 08:46
UA EN RU
Бійці ГУР уразили корабель Чорноморського флоту РФ під Новоросійськом (відео) Фото ілюстративне: дрони уразили корабель Чорноморського флоту РФ під Новоросійськом (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В акваторії Чорного моря під Новоросійськом українські військові вистежили та вивели з ладу корабель Чорноморського флоту РФ. Таких у ворога лише чотири.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки МО України.

Атака сталася 10 вересня 2025 року.

Як розповіли розвідники, в акваторії Чорного моря спецпризначенці ГУР МО України вистежили та успішно атакували чергову дороговартісну військову ціль держави-агресора - корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07 зі складу ворожого ЧФ РФ.

Вказаний корабель росіяни ввели в експлуатацію у 2015 році.

Вартість корабля становить близько 60 мільйонів доларів, а у складі флоту держави-агресора є лише чотири такі судна. MPSV07 обладнаний сучасними водолазними комплексами, телекерованими апаратами, гідролокатором бокового огляду та засобами радіоелектронної розвідки.

На момент атаки ворожий корабель здійснював патрулювання та проводив радіоелектронну розвідку поблизу бухти Новоросійська, де дислоковані залишки Чорноморського флоту РФ.

За даними ГУР, удар українського бойового безпілотника було нанесено по містку управління, де розташоване обладнання навігації та зв’язку.

Внаслідок атаки знищено апаратуру РЕР, а судно виведене з ладу та потребує дороговартісного ремонту.

Робота ГУР

Нагадаємо, нещодавно українські спецпризначенці провели успішний рейд у Чорному морі. Як результат - знищено ворожий катер типу БЛ-680, РЛС “Гарпун-Б” та комплекс РЕБ “Гроза”.

Раніше, під час операції у Чорному морі ударний морський дрон прорвався до бухти Новоросійська, де базуються залишки російського Чорноморського флоту.

Через детонацію дрона загинула група з п’яти елітних російських водолазів-розвідників, які намагалися його підняти та дослідити.

Також в Азовському морі українські військові уразили малий ракетний корабель Росії "Буян-М", який є носієм крилатих ракет "Калібр". Влучання зафіксували на відео.

