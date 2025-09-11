Бійці ГУР уразили корабель Чорноморського флоту РФ під Новоросійськом (відео)

В акваторії Чорного моря під Новоросійськом українські військові вистежили та вивели з ладу корабель Чорноморського флоту РФ. Таких у ворога лише чотири.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-кана л Головного управління розвідки МО України.

Атака сталася 10 вересня 2025 року.

Як розповіли розвідники, в акваторії Чорного моря спецпризначенці ГУР МО України вистежили та успішно атакували чергову дороговартісну військову ціль держави-агресора - корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07 зі складу ворожого ЧФ РФ.

Вказаний корабель росіяни ввели в експлуатацію у 2015 році.

Вартість корабля становить близько 60 мільйонів доларів, а у складі флоту держави-агресора є лише чотири такі судна. MPSV07 обладнаний сучасними водолазними комплексами, телекерованими апаратами, гідролокатором бокового огляду та засобами радіоелектронної розвідки.

На момент атаки ворожий корабель здійснював патрулювання та проводив радіоелектронну розвідку поблизу бухти Новоросійська, де дислоковані залишки Чорноморського флоту РФ.

За даними ГУР, удар українського бойового безпілотника було нанесено по містку управління, де розташоване обладнання навігації та зв’язку.

Внаслідок атаки знищено апаратуру РЕР, а судно виведене з ладу та потребує дороговартісного ремонту.