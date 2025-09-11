На Запорізькому напрямку загинув український пілот Су-27

Український льотчик Олександр Боровик загинув під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 39 бригаду тактичної авіації у Facebook .

"Із сумом повідомляємо, що 11 вересня 2025 року, близько 13.30, на Запорізькому напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув наш побратим - льотчик 39-ї бригади тактичної авіації майор Боровик Олександр Миколайович", - ідеться в повідомленні бригади.

Пілоту було 30 років. У бригаді висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника.

Докладніших деталей про загибель українського захисника військові не розкривають.