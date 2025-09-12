ua en ru
Удар по кораблю РФ под Новороссийском и встреча Зеленского с Келлогом: новости за 11 сентября

Пятница 12 сентября 2025 06:30
Удар по кораблю РФ под Новороссийском и встреча Зеленского с Келлогом: новости за 11 сентября Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники атаковали корабль РФ под Новороссийском. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем президента США Китом Келлогом в Киевеж.

Более детально о том, что произошло в четверг, 11 сентября - в материале РБК-Украина.

Бойцы ГУР поразили корабль Черноморского флота РФ под Новороссийском

В акватории Черного моря под Новороссийском украинские военные выследили и вывели из строя корабль Черноморского флота РФ. Таких у врага всего четыре.

Такой корабль россияне ввели в эксплуатацию в 2015 году.

Зеленский встретился с Келлогом в Киеве: первые детали

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем президента США Китом Келлогом, который находится с визитом в Киеве. Стороны, в частности, обсудили закупку Patriot для Украины.

По словам Зеленского, он с Келлогом обсудил разные векторы сотрудничества для достижения реального мира и гарантирования безопасности Украине.

РФ копирует украинские дроны-перехватчики: Сырский заявил о "технологической гонке"

Россияне копируют успешные технологии ВСУ, в частности в сфере дронов-перехватчиков. В вопросе развития беспилотников происходит настоящая технологическая гонка, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Имеем дело с прямой технологической гонкой, в которой преимущество будет за теми, кто не просто модернизирует, а опережает", - добавил генерал.

США снимают санкции с авиакомпании "Белавиа" и хотят вернуть посольство в Минск

Соединенные Штаты в ближайшее время снимут санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа", и планируют вернуть посольство США в Минск.

Представитель президента США Джон Коул отметил, что снятие санкций с авиакомпании "Белавиа" - это только начало.

На Запорожском направлении погиб украинский пилот Су-27

Украинский летчик Александр Боровик погиб во время выполнения боевой задачи на Запорожском направлении.

Пилоту было 30 лет. В 39 бригаде тактической авиации выразили искренние сочувствия родным и близким погибшего защитника.

