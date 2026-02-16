Удар "Калібрами" по Львову: верхівка ЧФ РФ отримала підозру за воєнні злочини

Офіс Генпрокурора повідомив про підозру командувачу та начальнику штабу Чорноморського флоту Росії, яких слідство вважає причетними до організації ракетного удару по Львову 6 липня 2023 року.
Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на Офіс Генпрокурора.
За даними слідства, саме вони спланували атаку, що призвела до загибелі мирних мешканців і значних руйнувань цивільної інфраструктури, а також пошкодження об’єктів культурної спадщини.
Слідство встановило, що російські війська завдали удару крилатими ракетами морського базування 3М-14 "Калібр", які запускалися з надводних і підводних кораблів Чорноморського флоту в акваторії Чорного моря.
Однією з цілей стала житлова забудова. Внаслідок атаки загинули дев’ять мирних жителів, було пошкоджено житлові будинки, транспорт та іншу цивільну інфраструктуру.
У результаті обстрілу постраждала історична частина Львова - пошкоджено 17 пам’яток архітектури місцевого значення, розташованих у буферній зоні об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Дії підозрюваних кваліфіковано як порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
За даними слідства, від початку повномасштабного вторгнення РФ пошкоджено 1685 об’єктів культурної спадщини.
У межах відповідних кримінальних проваджень 16 особам уже повідомлено про підозру, а слідство продовжує встановлювати інших представників військового та політичного керівництва РФ, причетних до атак.
Раніше ми писали, що СБУ заочно оголосила підозру чотирьом російським військовим, причетним до організації ракетного удару по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року. Тоді внаслідок атаки загинули 20 людей, серед них дев’ятеро дітей.
Раніше Служба безпеки також зібрала доказову базу щодо командування російських збройних формувань, причетного до ракетного удару по Львову в ніч із 3 на 4 вересня 2024 року.
Крім того, підозру заочно оголосили двом російським полковникам, які керували ракетним ударом по багатоповерхівці в Умані 23 квітня 2023 року, коли загинули 24 людини, серед них шестеро дітей.