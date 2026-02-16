Удар "Калібрами" по Львову: верхівка ЧФ РФ отримала підозру за воєнні злочини

За даними слідства, саме вони спланували атаку, що призвела до загибелі мирних мешканців і значних руйнувань цивільної інфраструктури, а також пошкодження об’єктів культурної спадщини.

Як відбувався удар

Слідство встановило, що російські війська завдали удару крилатими ракетами морського базування 3М-14 "Калібр", які запускалися з надводних і підводних кораблів Чорноморського флоту в акваторії Чорного моря.

Однією з цілей стала житлова забудова. Внаслідок атаки загинули дев’ять мирних жителів, було пошкоджено житлові будинки, транспорт та іншу цивільну інфраструктуру.

Пошкодження об’єктів культурної спадщини

У результаті обстрілу постраждала історична частина Львова - пошкоджено 17 пам’яток архітектури місцевого значення, розташованих у буферній зоні об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Дії підозрюваних кваліфіковано як порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Руйнування культурної спадщини в Україні

За даними слідства, від початку повномасштабного вторгнення РФ пошкоджено 1685 об’єктів культурної спадщини.

У межах відповідних кримінальних проваджень 16 особам уже повідомлено про підозру, а слідство продовжує встановлювати інших представників військового та політичного керівництва РФ, причетних до атак.