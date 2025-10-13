ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Командували ракетним ударом по будинку в Умані: оголошено підозру двом полковникам РФ

Понеділок 13 жовтня 2025 15:50
Командували ракетним ударом по будинку в Умані: оголошено підозру двом полковникам РФ Фото: будинок, куди влучили ракети РФ в Умані (t.me/cherkaskaODA )
Автор: Ірина Глухова

СБУ заочно повідомила про підозру двом російським полковникам, які командували ракетним ударом по багатоповерхівці в Умані 23 квітня 2023 року. Тоді загинуло 24 людини, серед них - шестеро дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Як розповіли у відомстві, СБУ зібрала докази проти ще двох високопосадовців російських збройних сил, причетних до авіаудару по Черкащині 28 квітня 2023 року, коли окупанти вдарили по багатоповерхівці в Умані.

Тоді російські війська випустили по місту дві крилаті ракети класу "повітря-земля", внаслідок чого загинуло 24 мирних мешканці, серед них - шестеро дітей. Ще вісім людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Окрім зруйнованого будинку, значних пошкоджень зазнали сім прилеглих багатоповерхівок, шість підприємств і близько 70 цивільних автомобілів.

За даними слідства, загальне керування атакою здійснював генерал-лейтенант Сергій Кобилаш, командувач дальньої авіації ВКС РФ, який уже має статус підозрюваного у воєнних злочинах.

Виконання ракетного удару координували:

  • полковник Микола Варпахович - командир 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії РФ;
  • полковник Олег Скітський - командир 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку дальньої авіації РФ.

Правоохоронці заочно повідомили обом офіцерам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів і звичаїв війни, вчинене групою осіб за попередньою змовою. Їм загрожує довічне позбавлення волі.

У СБУ зазначили, що тривають заходи для притягнення всіх причетних до відповідальності.

Командували ракетним ударом по будинку в Умані: оголошено підозру двом полковникам РФФото: СБУ повідомила про підозру полковникам рф, які командували ракетним ударом по багатоповерхівці в Умані (ssu.gov.ua)

Атака на Умань

Рано вранці, 28 квітня, російські війська завдали масованого ракетного удару по території України. Близько 04:30 місто Умань Черкаської області атакували дві крилаті ракети, одна з яких спричинила потужний вибух і пожежу у житловому секторі.

Зокрема, сталося влучання у дев'ятиповерховий будинок. Було зруйновано цілий під'їзд.

Пошуково-рятувальні роботи тривали понад добу. Унаслідок удару загинули 23 людини, а ще одна жінка померла від отриманих травм через три місяці.

Серед загиблих - шестеро дітей: троє хлопчиків віком півтора, 16 і 17 років, та троє дівчаток - 8, 11 і 14 років.

Після цього в Умані оголосили триденну жалобу за жертвами російського обстрілу.

