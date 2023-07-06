Масштабні руйнування, жертви і люди під завалами: що відомо про наслідки удару по Львову

Львів зазнав ракетної атаки цієї ночі під час масштабної повітряної тривоги в Україні. Попередньо війська РФ випустили по місту "Калібри" з акваторії Чорного моря. Внаслідок ворожої атаки є жертви та поранені, продовжуються рятувальні роботи та розбір завалів.

Що відомо про наслідки ракетного удару по Львову в ніч на 6 липня - у матеріалі РБК-Україна .

Про вибухи у Львові стало відомо близько третьої години ночі. Їх було кілька, у місті та області працювала протиповітряна оборона. Як зазначали у командуванні Повітряних сил ЗСУ, повторні вибухи були результатом дій сил та засобів ППО.

Через деякий час місцева влада поінформувала про пошкодження об'єкта критичної інфраструктури, а також багатоквартирного будинку. На місця події вирушили екстрені служби. Проводяться роботи з розбору завалів, під якими перебувають люди.

Жертви та постраждалі

Як поінформували в міністерстві внутрішніх справ, станом на 7:00 кількість загиблих склала 4 особи.

Крім того, було травмовано ще 9 громадян. Співробітники ДСНС врятували 7 людей та евакуювали 64.

Пожежа та руйнування

За словами голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, на місці падіння уламків ракети на будинок сталося займання, яке оперативно погасили.

Внаслідок ворожої атаки по місту було пошкоджено багатоквартирний будинок - зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під'їздах.

Масштаб шкоди

Мер Львова Андрій Садовий поінформував, що на місці працює оперативний штаб і громадяни готуються до відселення.

Також міський голова назвав нинішній удар "найбільшою атакою на громадянську інфраструктуру Львова від початку повномасштабного вторгнення".

"Є загиблі та поранені. Зруйновано більше 50 помешкань. Надзвичайники продовжують розбирати завали", - написав він у Telegram.

Реакція Зеленського

На ракетну атаку на Львів відреагував президент Володимир Зеленський. Глава держави опублікував відео у своєму Telegram із місця трагедії.

"Львів. Наслідки нічного удару російських терористів. На жаль, є поранені та загиблі. Мої співчуття рідним. Обовʼязково буде відповідь ворогу. Відчутна", - підписав Зеленський кадри.

Нічна атака РФ вночі 6 липня

Цієї ночі в Україні знову було оголошено масштабну повітряну тривогу. В Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу завдання противником ударів за допомогою дронів і ракет.

Також стало відомо про роботу протиповітряної оборони. У низці областей повідомляли про звуки вибухів.

Всі подробиці про нинішню нічну ворожу повітряну атаку - читайте в матеріалі РБК-Україна.