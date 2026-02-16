Удар "Калибрами" по Львову: верхушка ЧФ РФ получила подозрение за военные преступления

Офис Генпрокурора сообщил о подозрении командующему и начальнику штаба Черноморского флота России, которых следствие считает причастными к организации ракетного удара по Львову 6 июля 2023 года.
Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.
По данным следствия, именно они спланировали атаку, которая привела к гибели мирных жителей и значительным разрушениям гражданской инфраструктуры, а также повреждению объектов культурного наследия.
Следствие установило, что российские войска нанесли удар крылатыми ракетами морского базирования 3М-14 "Калибр", которые запускались с надводных и подводных кораблей Черноморского флота в акватории Черного моря.
Одной из целей стала жилая застройка. В результате атаки погибли девять мирных жителей, были повреждены жилые дома, транспорт и другая гражданская инфраструктура.
В результате обстрела пострадала историческая часть Львова - повреждены 17 памятников архитектуры местного значения, расположенных в буферной зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Действия подозреваемых квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
По данным следствия, с начала полномасштабного вторжения РФ повреждено 1685 объектов культурного наследия.
В рамках соответствующих уголовных производств 16 лицам уже сообщено о подозрении, а следствие продолжает устанавливать других представителей военного и политического руководства РФ, причастных к атакам.
Ранее мы писали, что СБУ заочно объявила подозрение четырем российским военным, причастным к организации ракетного удара по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года. Тогда в результате атаки погибли 20 человек, среди них девять детей.
Ранее Служба безопасности также собрала доказательную базу по командованию российских вооруженных формирований, причастного к ракетному удару по Львову в ночь с 3 на 4 сентября 2024 года.
Кроме того, подозрение заочно объявили двум российским полковникам, которые руководили ракетным ударом по многоэтажке в Умани 23 апреля 2023 года, когда погибли 24 человека, среди них шестеро детей.