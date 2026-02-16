Удар "Калибрами" по Львову: верхушка ЧФ РФ получила подозрение за военные преступления

По данным следствия, именно они спланировали атаку, которая привела к гибели мирных жителей и значительным разрушениям гражданской инфраструктуры, а также повреждению объектов культурного наследия.

Как происходил удар

Следствие установило, что российские войска нанесли удар крылатыми ракетами морского базирования 3М-14 "Калибр", которые запускались с надводных и подводных кораблей Черноморского флота в акватории Черного моря.

Одной из целей стала жилая застройка. В результате атаки погибли девять мирных жителей, были повреждены жилые дома, транспорт и другая гражданская инфраструктура.

Повреждения объектов культурного наследия

В результате обстрела пострадала историческая часть Львова - повреждены 17 памятников архитектуры местного значения, расположенных в буферной зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Что известно о последствиях того обстрела - в материале РБК-Украина.

Действия подозреваемых квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Разрушение культурного наследия в Украине

По данным следствия, с начала полномасштабного вторжения РФ повреждено 1685 объектов культурного наследия.

В рамках соответствующих уголовных производств 16 лицам уже сообщено о подозрении, а следствие продолжает устанавливать других представителей военного и политического руководства РФ, причастных к атакам.