Удар "Іскандером" по дитмайданчику у Кривому Розі: названо росіян, які командували атакою

СБУ заочно повідомила про підозру чотирьом окупантам, які організували ракетний удар по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року. Тоді загинули 20 людей, серед них - дев’ятеро дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram .

Як проінформували в СБУ, зібрано доказову базу проти командування збройних угруповань РФ, яке 4 квітня 2025 року здійснило атаку по житловій забудові та дитячому майданчику в густонаселеному районі центральної частини міста.

За матеріалами справи, під час повітряного нападу окупанти застосували балістичну ракету "Іскандер-М" з осколково-фугасною бойовою частиною.

Хто керував ракетним обстрілом

За даними відомства, до атаки причетні чотири російських офіцерів.

генерал-полковник Олексій Кім - начальник штабу об'єднаного угруповання військ РФ. Як встановили спецслужби, він здійснював загальне керівництво атакою;

віцеадмірал Олександр Пешков - начальник Об'єднаного центру планування і координації вогневого ураження РФ. Він був залучений для реалізації удару;

контрадмірал Олексій Петрушин - начальник центру управління розвідкою і координацією вогневого ураження РФ. За даними СБУ, він здійснив підготовку і технічне забезпечення повітряного нападу на Кривий Ріг;

полковник Олександр Кісєдобрєв - очільник управління ракетних військ і артилерії РФ виконував підготовку і технічне забезпечення удару.

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, що спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи для притягнення командування російських військ до відповідальності за злочини проти нашої держави.