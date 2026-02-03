Удар по енергетиці в пік морозів: Зеленський заявив про зміни в переговорах з РФ

Після сьогоднішньої масованої атаки РФ робота української переговорної команди буде скорегована відповідним чином. Москва не сприймає дипломатію серйозно.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram.
Як зазначив президент, РФ скористалася пропозицією США поставити удари на короткострокову паузу не для підтримки дипломатії, а щоб накопичити ракети й дочекатися найбільш холодних днів року, коли на значній частині території України температури −20 градусів.
За словами президента України, був рекордний удар балістикою.
"Тільки в одному цьому ударі було 32 балістичні ракети, ще 11 ракет інших типів, які заходять на ціль по балістичній траєкторії, 28 крилатих ракет і 450 ударних дронів, більшість із яких - "Шахеди". Значну частину вдалося збити, але не всі", - розповів Зеленський.
За його даними, "є влучання в об’єкти енергетики в кількох областях, і найбільше шкоди на Харківщині, Дніпровщині, у Києві та на Київщині, у Вінницькій та Одеській областях, у Запоріжжі".
Зеленський повідомив, що залучено всі необхідні сили для ліквідації наслідків удару.
Він доручив Міністерству енергетики, МВС та уряду надати обладнання з резервів, а також терміново зв’язатися з міжнародними партнерами щодо додаткових пакетів підтримки.
"Кожен такий удар Росії підтверджує, що ставлення в Москві не змінилося: вони так само розраховують на війну та знищення України й не сприймають дипломатію всерйоз. Робота нашої переговорної команди буде скорегована відповідним чином", - підсумував президент.
Другий раунд переговорів на рівні робочих груп безпеки між Україною, Росією і США запланований на 4-5 лютого в Абу‑Дабі.
За даними ЗМІ, на переговорах буде присутній спецпредставник президента США Світ Віткофф.
Нагадаємо, що перший раунд тристоронніх переговорів між делегаціями відбувся 23–24 січня в Об’єднаних Арабських Еміратах. У Сполучених Штатах зустріч оцінили позитивно, а в Києві назвали її змістовною.
Під час переговорів найбільшого прогресу сторони досягли в обговоренні військового та безпекового блоку питань. Водночас щодо територіальних аспектів домовленостей наразі немає.
Сьогодні вночі та зранку російські окупанти здійснила прицільну масовану атаку по енергетичній інфраструктурі України, застосувавши понад 70 ракет і 450 ударних дронів.
Під ударами були 8 областей України. Обстріл здійснювався хвилями. Під прицілом ТЕЦ і ТЕС. Зафіксовані пошкодження.
Після атаки російське міністерство оборони цинічно зізналося в ударі по енергетиці України в пік морозів.
Все про наслідки масованого обстрілу РФ в ніч на 3 лютого - читайте в матеріалі РБК-Україна.