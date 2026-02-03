Удар по енергетиці в пік морозів: Зеленський заявив про зміни в переговорах з РФ

Як зазначив президент, РФ скористалася пропозицією США поставити удари на короткострокову паузу не для підтримки дипломатії, а щоб накопичити ракети й дочекатися найбільш холодних днів року, коли на значній частині території України температури −20 градусів.

За словами президента України, був рекордний удар балістикою.

"Тільки в одному цьому ударі було 32 балістичні ракети, ще 11 ракет інших типів, які заходять на ціль по балістичній траєкторії, 28 крилатих ракет і 450 ударних дронів, більшість із яких - "Шахеди". Значну частину вдалося збити, але не всі", - розповів Зеленський.

За його даними, "є влучання в об’єкти енергетики в кількох областях, і найбільше шкоди на Харківщині, Дніпровщині, у Києві та на Київщині, у Вінницькій та Одеській областях, у Запоріжжі".

Зеленський повідомив, що залучено всі необхідні сили для ліквідації наслідків удару.

Він доручив Міністерству енергетики, МВС та уряду надати обладнання з резервів, а також терміново зв’язатися з міжнародними партнерами щодо додаткових пакетів підтримки.

"Кожен такий удар Росії підтверджує, що ставлення в Москві не змінилося: вони так само розраховують на війну та знищення України й не сприймають дипломатію всерйоз. Робота нашої переговорної команди буде скорегована відповідним чином", - підсумував президент.