Удар по энергетике в пик морозов: Зеленский заявил об изменениях в переговорах с РФ

После сегодняшней массированной атаки РФ работа украинской переговорной команды будет скорректирована соответствующим образом. Москва не воспринимает дипломатию серьезно.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram.
Как отметил президент, РФ воспользовалась предложением США поставить удары на краткосрочную паузу не для поддержки дипломатии, а чтобы накопить ракеты и дождаться самых холодных дней года, когда на значительной части территории Украины температуры -20 градусов.
По словам президента Украины, был рекордный удар баллистикой.
"Только в одном этом ударе было 32 баллистические ракеты, еще 11 ракет других типов, которые заходят на цель по баллистической траектории, 28 крылатых ракет и 450 ударных дронов, большинство из которых - "Шахеды". Значительную часть удалось сбить, но не все", - рассказал Зеленский.
По его данным, "есть попадания в объекты энергетики в нескольких областях, и больше всего вреда на Харьковщине, Днепровщине, в Киеве и Киевской области, в Винницкой и Одесской областях, в Запорожье".
Зеленский сообщил, что привлечены все необходимые силы для ликвидации последствий удара.
Он поручил Министерству энергетики, МВД и правительству предоставить оборудование из резервов, а также срочно связаться с международными партнерами относительно дополнительных пакетов поддержки.
"Каждый такой удар России подтверждает, что отношение в Москве не изменилось: они так же рассчитывают на войну и уничтожение Украины и не воспринимают дипломатию всерьез. Работа нашей переговорной команды будет скорректирована соответствующим образом", - подытожил президент.
Второй раунд переговоров на уровне рабочих групп безопасности между Украиной, Россией и США запланирован на 4-5 февраля в Абу-Даби.
По данным СМИ, на переговорах будет присутствовать спецпредставитель президента США Свит Уиткофф.
Напомним, что первый раунд трехсторонних переговоров между делегациями состоялся 23-24 января в Объединенных Арабских Эмиратах. В Соединенных Штатах встречу оценили положительно, а в Киеве назвали ее содержательной.
Во время переговоров наибольшего прогресса стороны достигли в обсуждении военного блока вопросов и вопросов безопасности. В то же время по территориальным аспектам договоренностей пока нет.
Сегодня ночью и утром российские оккупанты осуществили прицельную массированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины, применив более 70 ракет и 450 ударных дронов.
Под ударами были 8 областей Украины. Обстрел осуществлялся волнами. Под прицелом ТЭЦ и ТЭС. Зафиксированы повреждения.
После атаки российское министерство обороны цинично призналось в ударе по энергетике Украины в пик морозов.
