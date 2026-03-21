США зняли санкції з іранської нафти, яка "застрягла" у морі, - Бессент

Міністерство фінансів США видало ліцензію, яка дозволяє продаж майже 140 млн барелів іранської нафти, яка вже перебуває на танкерах у морі.

Як передає РБК-Україна , про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент у соцмережі Х .

"Сьогодні Міністерство фінансів видає вузькоспеціалізований короткостроковий дозвіл, який дає можливість продажу іранської нафти, що зараз застрягла в морі", - повідомив Бессент.

Він пояснив, що такі дії дозволять швидко доправити 140 млн барелів нафти на світові ринки. Таким чином це полегшить тимчасовий тиск на нафтові поставки, спричинений Іраном.

"По суті, ми використовуватимемо іранські барелі проти Тегерана, щоб стримувати ціну на низькому рівні, продовжуючи операцію "Епічна лють", - додав міністр.

Бассент наголосив, що такий тимчасовий короткостроковий дозвіл обмежується виключно нафтою, яка вже перебуває в транзиті, і не дозволяє нових закупівель чи виробництва.

Також він зазначив, що Тегеран матиме труднощі з отриманням будь-яких доходів, а США й надалі "підтримуватимуть максимальний тиск на Іран і його здатність мати доступ до міжнародної фінансової системи".

"Наразі адміністрація Трампа працює над тим, щоб вивести на світовий ринок додаткові 440 млн барелів нафти, підриваючи здатність Ірану використовувати свої порушення в Ормузькій протоці як важелі впливу", - заявив глава американського Мінфіну.

У документі, оприлюдненому Управлінням із контролю за іноземними активами Мінфіну США, зазначено, що йдеться про дозвіл протягом місяця продавати іранську нафту, завантажену на танкери до 20 березня.

Дозвіл на операції із продажу, постачання та розвантаження іранської нафти та нафтопродуктів діятиме протягом місяця - до 19 квітня.