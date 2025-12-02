Удар по Дніпру та фіналізація гарантій безпеки для України: новини за 1 грудня

Росія вдарила балістикою по Дніпру: є загиблі та багато постраждалих

Російські окупанти 1 грудня вдень завдали ракетного удару по Дніпру. Унаслідок цього є загиблі та десятки постраждалих.

Згідно з останніми даними, було відомо про 43 постраждалих через атаку ворога. Серед них частина людей у важкому стані.

"Коаліція рішучих" завершила роботу над гарантіями безпеки для України, - Макрон

Учасники "коаліції рішучих" завершили роботу над питанням гарантій безпеки для України. Тепер очікуються контакти зі США.

"Найближчими днями відбудуться ключові обговорення між американськими представниками і "коаліцією рішучих", щоб уточнити участь США в цих гарантіях відповідно до того, що ми вирішили минулого тижня", - зазначив французький лідер Еммануель Макрон.

Віткофф під час нової зустрічі з Умеровим поговорив із Зеленським: що відомо

Спецпосланець президента США Стів Віткофф провів нову зустріч із секретарем РНБО Рустемом Умеровим.

Вони також обговорили результати переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

Території обговорювали 6,5 годин. Мирний план США щодо України став кращим, - Зеленський

У результаті переговорів українських чиновників з американськими мирний план уже має кращий вигляд. Найскладнішим залишається питання територій, розповів президент Володимир Зеленський.

Він додав, що під час перемовин з американцями територіальне питання обговорювали 6,5 годин "тільки за окремими пунктами".

Ердоган б'є на сполох через атаки на танкери "тіньового флоту" РФ у Чорному морі

Туреччина вважає неприйнятними атаки на танкери російського "тіньового флоту". Це нібито ескалація війни РФ проти України, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

За його словами, такі атаки "жодним чином" не можна виправдати.