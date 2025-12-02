Удар по Днепру и финализация гарантий безопасности для Украины: новости за 1 декабря

Россия ударила баллистикой по Днепру: есть погибшие и много пострадавших

Российские оккупанты 1 декабря днем нанесли ракетный удар по Днепру. В результате этого есть погибшие и десятки пострадавших.

Согласно последним данным, было известно о 43 пострадавших из-за атаки врага. Среди них часть людей в тяжелом состоянии.

"Коалиция решительных" завершила работу над гарантиями безопасности для Украины, - Макрон

Участники "коалиции решительных" завершили работу над вопросом гарантий безопасности для Украины. Теперь ожидаются контакты с США.

"В ближайшие дни пройдут ключевые обсуждения между американскими представителями и "коалицией решительных", чтобы уточнить участие США в этих гарантиях в соответствии с тем, что мы решили на прошлой неделе", - отметил французский лидер Эммануэль Макрон.

Уиткофф во время новой встречи с Умеровым поговорил с Зеленским: что известно

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф провел новую встречу с секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

Они также обсудили результаты переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Территории обсуждали 6,5 часов. Мирный план США по Украине стал лучше, - Зеленский

В результате переговоров украинских чиновников с американскими мирный план уже выглядит лучше. Самым сложным остается вопрос территорий, рассказал президент Владимир Зеленский.

Он добавил, что во время переговоров с американцами территориальный вопрос обсуждали 6,5 часов "только по отдельным пунктам".

Эрдоган бьет тревогу из-за атаки на танкеры "теневого флота" РФ в Черном море

Турция считает неприемлемыми атаки на танкеры российского "теневого флота". Это якобы эскалация войны РФ против Украины, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, такие атаки "никоим образом" нельзя оправдать.