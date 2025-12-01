"Коаліція рішучих" завершила роботу над гарантіями безпеки для України, - Макрон
Учасники "коаліції рішучих" завершили роботу над питанням гарантій безпеки для України. Тепер очікуються контакти зі США.
Як передає РБК-Україна, про це президент Франції Еммануель Макрон заявив на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
"Ми завершили роботу над питанням гарантій безпеки, про які я говорив раніше, - вони важливі для безпеки європейців, французів та українців. Найближчими днями відбудуться ключові обговорення між американськими представниками і "коаліцією рішучих", щоб уточнити участь США в цих гарантіях відповідно до того, що ми вирішили минулого тижня", - зазначив французький лідер.
Також, за його словами, паралельно відбудуться переговори, на яких Росія в цьому контексті могла надати американським чиновникам повну ясність щодо того, чи готова вона до миру.
Як наголосив Макрон, він не має сумнівів, що країни Заходу залишаться єдиними в підтримці України, дотримання міжнародного права, миру і безпеки для нашої Європи.
"Коаліція рішучих"
Нагадаємо, "коаліція рішучих" складається з тих європейських країн, які висловили готовність надати Україні гарантії безпеки після завершення війни з Росією.
Частина держав уже заявила про намір відправити в Україну миротворчі сили, які стали б для агресора стримувальним фактором. При цьому розміщувати їх на лінії фронту не планують - вони повинні будуть перебувати в кількох великих містах України.
25 листопада прем'єр Британії Кір Стармер закликав країни "коаліції рішучих" закріпити свої зобов'язання з питання надання Україні гарантій безпеки.