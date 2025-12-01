Віткофф під час нової зустрічі з Умєровим поговорив із Зеленським: що відомо

Сьогодні, 1 грудня, спецпосланець президента США Стів Віткофф проводить нову зустріч з секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Вони також обговорили результати вчорашніх переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP і заяву Володимира Зеленського в Telegram .

"Умєров і Віткофф знову проводять зустріч саме в цей момент", - повідомили AFP обізнані джерела.

За їхніми словами, в американської та української сторін ще "залишаються питання", які потрібно обговорити.

Пізніше Єлисейський палац повідомив, що Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон провели переговори з Віткоффом та Умеровим. Згодом цю інформацію підтвердив президент України.

"Щойно разом з Еммануелем Макроном - також Кір Стармер був на зв'язку - говорили з Рустемом Умєровим і Стівом Віткоффом за підсумками перемовин у Флориді", - зазначив лідер країни.

Зеленський наголосив на домовленості обговорити більше деталей особисто, і додав, що команди узгодять графіки для можливих подальших контактів.

Варто зазначити, що у вівторок, 2 грудня, Володимир Зеленський має зустрітися з Умєровим в Ірландії, а Віткофф того ж дня має прибути до Москви для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.