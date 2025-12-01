Віткофф під час нової зустрічі з Умєровим поговорив із Зеленським: що відомо
Сьогодні, 1 грудня, спецпосланець президента США Стів Віткофф проводить нову зустріч з секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Вони також обговорили результати вчорашніх переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP і заяву Володимира Зеленського в Telegram.
"Умєров і Віткофф знову проводять зустріч саме в цей момент", - повідомили AFP обізнані джерела.
За їхніми словами, в американської та української сторін ще "залишаються питання", які потрібно обговорити.
Пізніше Єлисейський палац повідомив, що Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон провели переговори з Віткоффом та Умеровим. Згодом цю інформацію підтвердив президент України.
"Щойно разом з Еммануелем Макроном - також Кір Стармер був на зв'язку - говорили з Рустемом Умєровим і Стівом Віткоффом за підсумками перемовин у Флориді", - зазначив лідер країни.
Зеленський наголосив на домовленості обговорити більше деталей особисто, і додав, що команди узгодять графіки для можливих подальших контактів.
Варто зазначити, що у вівторок, 2 грудня, Володимир Зеленський має зустрітися з Умєровим в Ірландії, а Віткофф того ж дня має прибути до Москви для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.
Переговори України та США
Нагадаємо, 29 листопада українська делегація вирушила до США для подальшого обговорення мирного плану. Переговори стартували у неділю, 30 листопада.
Відомо, що США хочуть вирішити з Україною суперечки щодо двох ключових пунктів мирного плану - мова йде насамперед про питання територій та гарантії безпеки.
Зазначимо, перед початком зустрічі з українськими представниками державний секретар США Марко Рубіо назвав мету мирного плану - не лише закінчення війни, а й збереження суверенітету України.
Водночас перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця назвав початок переговорів "вдалим".
Після зустрічі держсекретар США Марко Рубіо заявив, що сторонам вдалося досягти прогресу, додавши, що переговори мають складний характер.
Секретар РНБО Рустем Умеров, який очолює українську делегацію, поінформував про результати главу держави Володимира Зеленського. Він зазначив, що в просуванні гідного миру є значний прогрес, а також сказав, що позиції України і США зблизилися.
Тим часом у ЗМІ пишуть, що спецпредставник Трампа Стів Віткофф вже сьогодні відправиться до Москви, щоб продовжити переговори, але вже з російською стороною.