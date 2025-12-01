ua en ru
Ердоган б'є на сполох через атаку на танкери "тіньового флоту" РФ у Чорному морі

Анкара, Понеділок 01 грудня 2025 21:20
UA EN RU
Ердоган б'є на сполох через атаку на танкери "тіньового флоту" РФ у Чорному морі Фото: Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Туреччина вважає неприйнятними атаки на танкери російського "тіньового флоту". Це нібито ескалація війни РФ проти України.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Війна між Росією та Україною явно почала загрожувати навігаційній безпеці в Чорному морі. Націлювання на судна в нашій виключній економічній зоні в п'ятницю свідчить про тривожну ескалацію", - заявив Ердоган.

За його словами, такі атаки "жодним чином" не можна виправдати.

"Ми передаємо необхідні попередження всім відповідним сторонам щодо таких інцидентів", - додав турецький лідер.

Інцидент у Чорному морі

Нагадаємо, 28 листопада недалеко від протоки Босфор у Чорному морі загорілися два танкери, які входять до складу російського "тіньового флоту".

Зокрема, Мінтранс Туреччини заявляв, що на танкері Kairos стався вибух і спалахнула пожежа, коли він прямував із Єгипту в російський порт Новоросійськ.

Турецька влада повідомляла, що на танкер "було здійснено зовнішній вплив".

Ще один танкер, Virat, був пошкоджений приблизно за 35 морських миль від узбережжя Туреччини.

Уже наступного дня, 29 листопада, джерела РБК-Україна повідомили, що морські безпілотники СБУ Sea Baby успішно вразили в Чорному морі два підсанкційні танкери Kairo і Virat, які належать до так званого "тіньового флоту" Росії.

Для атаки використовувалися модернізовані дрони Sea Baby, здатні проходити великі дистанції та оснащені посиленим зарядом. Обидва танкери зазнали критичних пошкоджень і фактично виведені з експлуатації, що завдає удару по перевезенню російської нафти.

За даними джерел, у момент атаки судна перебували без вантажу і йшли в Новоросійськ на завантаження. Такі атаки обмежують фінансові можливості Росії вести війну, оскільки танкери могли перевозити нафту майже на 70 млн доларів і використовувалися для обходу міжнародних санкцій.

