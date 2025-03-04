Удар БПЛА: у Київській області сталася пожежа на підприємстві, пошкоджена багатоповерхівка

В Київській області сьогодні ввечері, 4 березня, через російську повітряну атаку із застосуванням безпілотників виникла пожежа на підприємстві. Також була погоджена житлова багатоповерхівка.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал керівника Київської обласної військової адміністрації Миколу Калашникова.

"Шановні жителі Київщини! В області триває повітряна тривога", - зазначив чиновник, та закликав місцевих мешканців залишатися в укриттях до відбою тривоги, та зберігати спокій.

Він поінформував, що в результатів дронових ударів у Бориспільському районі у багатоповерховому житловому будинку вибиті вікна.

"Виникла пожежа на одному з підприємств. Всі відповідні служби залучені до ліквідації наслідків", - передав глава ОВА.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

"Атака ворожих БпЛА триває", - додав керівник адміністрації.

Російські удари "Шахедами" по Україні ввечері 4 березня

Нагадаємо, ввечері 4 березня російські окупанти запустили у бік України ударні безпілотники з кількох напрямків, у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Була інформація про загрозу масованої дронової атаки на Одесу та область. Місцева влада розповіла, що через ворожі удари по критичній інфраструктурі частина Одеси залишились без світла, води та тепла.

Крім того, у Києві та в області розпочалася робота сил та засобів ППО через дронову атаку.

Також стало відомо, що в Харкові через удар БПЛА було пошкоджено будівлю підприємства. Даних про постраждалих не було.