Удар БПЛА: в Киевской области произошел пожар на предприятии, повреждена многоэтажка

В Киевской области сегодня вечером, 4 марта, из-за российской воздушной атаки с применением беспилотников возник пожар на предприятии. Также была согласована жилая многоэтажка.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал руководителя Киевской областной военной администрации Николая Калашникова.

"Уважаемые жители Киевщины! В области продолжается воздушная тревога", - отметил чиновник, и призвал местных жителей оставаться в укрытиях до отбоя тревоги, и сохранять спокойствие.

Он сообщил, что в результатов дроновых ударов в Бориспольском районе в многоэтажном жилом доме выбиты окна.

"Возник пожар на одном из предприятий. Все соответствующие службы привлечены к ликвидации последствий", - передал глава ОГА.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

"Атака вражеских БпЛА продолжается", - добавил руководитель администрации.

Российские удары "Шахедами" по Украине вечером 4 марта

Напомним, вечером 4 марта российские оккупанты запустили в сторону Украины ударные беспилотники по нескольким направлениям, и в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Была информация об угрозе массированной дроновой атаки на Одессу и область. Местные власти рассказали, что из-за вражеских ударов по критической инфраструктуре часть Одессы остались без света, воды и тепла.

Кроме того, в Киеве и в области началась работа сил и средств ПВО из-за дроновой атаки.

Также стало известно, что в Харькове из-за удара БПЛА было повреждено здание предприятия. Данных о пострадавших не было.