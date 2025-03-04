Атака "Шахедів": частина Одеси лишилася без електроенергії, води і тепла

Ввечері 4 березня російські терористи знову атакували Одесу дронами-камікадзе типу "Шахед". Через влучання у деяких районах міста зникли електроенергія, вода й опалення. Також ворог атакував балістикою Білгород-Дністровський район.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Одеси Геннадія Труханова і голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

За словами Труханова, ворог знову завдав удару по критичній інфраструктурі.

"Частина Одеси знову залишились без світла, води та тепла. Працюють всі відповідні служби", - написав він.

Олег Кіпер повідомив, що внаслідок атаки в Одесі є пошкодження критичної інфраструктури, частина міста залишилась без електроенергії, води та тепла. Над ліквідацією працюють всі відповідні служби.

"Також уламками збитих ворожих дронів пошкоджено приватні будинки в передмісті Одеси. Є займання. Пожежі ліквідовують підрозділи ДСНС. Інформація щодо постраждалих внаслідок дронової атаки уточнюється", - написав він.

Крім того, за словами Кіпера, під час повітряної тривоги, ворог атакував Білгород-Дністровський район балістикою. Ракета влучила у порожній санаторій, будівля майже повністю зруйнована. На щастя, ніхто не постраждав.