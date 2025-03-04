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Росіяни атакували БПЛА цивільне підприємство у Харкові

Харків, Вівторок 04 березня 2025 23:28
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Росіяни атакували БПЛА цивільне підприємство у Харкові Фото: ворог завдав удару дронами по Харкову (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти завдали ударів по Харкову із застосуванням безпілотників. Через дронову атаку було пошкоджено будівлю підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова.

За словами мера, противник атакував БПЛА цивільне підприємство у Немишлянському районі міста.

Зазначається, що в результаті "прильоту" було пошкоджено будівлю підприємства, вибиті шибки.

"Вибуховою хвилею нанесено ушкодження двом тролейбусам. Попередньо без постраждалих", - передав міський голова.

Вечірня атака "Шахедів"

Як повідомлялося раніше, сьогодні ввечері, 4 березня, війська РФ запустили у бік України дрони-камікадзе для чергової повітряної атаки. Через загрозу ударів безпілотниками у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Повідомлялося про загрозу масованої дронової атаки на Одесу та область. Місцева влада розповіла, що через ворожі удари по критичній інфраструктурі частина міста залишились без світла, води та тепла.

Крім того, у Києві та в області розпочалася робота сил та засобів ППО через дронову атаку.

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Харків Атака дронів
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