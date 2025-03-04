ua en ru
Ср, 05 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Києві лунають вибухи, працює ППО

Київ, Вівторок 04 березня 2025 22:58
UA EN RU
У Києві лунають вибухи, працює ППО Фото: у Києві оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві ввечері 4 березня працює протиповітряна оборона. Місто під атакою ворожих ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

"На лівому березі столиці працює ППО. Ворожі БПЛА ще заходять на місто", - зазначив міський голова.

Він закликав киян перебувати в укриттях.

Моніторингові канали повідомляють про вибухи у Києві, в передмісті столиці та у Борисполі.

Атака дронів

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 4 березня, запустили по Україні ударні дрони. Тривогу вже оголошено в низці регіонів.

Зокрема, голова Одеської ОВА Олег Кіпер попереджав, що росіяни можуть масовано атакувати безпілотниками Одесу.

На цьому тлі Кіпер закликав місцевих жителів перебувати в укриттях.

До слова, минулої ночі російські окупанти запустили по Україні 99 ударних безпілотників.

У результаті роботи протиповітряної оборони було знищено 65 безпілотників. Ще 32 дрони-імітатори були локально втрачені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ППО Війна в Україні Атака дронів
NEWS
Трамп поставив на "паузу" допомогу для України: що про це відомо та які можливі наслідки
Трамп поставив на "паузу" допомогу для України: що про це відомо та які можливі наслідки
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Плани Росії не змінилися – повна окупація або контроль України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Плани Росії не змінилися – повна окупація або контроль України