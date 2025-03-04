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Жителів Одеси попередили про можливість масованої атаки дронів

Одеса, Вівторок 04 березня 2025 22:12
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Жителів Одеси попередили про можливість масованої атаки дронів Ілюстративне фото: в Одеській області оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 4 березня, ввечері запустили по Україні ударні дрони. Є загроза масованої атаки на Одесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера в Telegram і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Кіпер закликав жителів Одеси та району перебувати в укриттях.

"Можлива масована атака ударними дронами", - додав він.

Зараз в Одеській області оголошено повітряну тривогу.

Варто зауважити, що Повітряні сили вже фіксують над Чорним морем ворожі ударні дрони. Військові попереджають, що безпілотники летять у напрямку міста Чорноморськ і села Лиманка.

Атаки дронів на Одесу

Нагадаємо, російські окупанти часто спрямовують свої ударні безпілотники на Одесу.

Зокрема, остання така атака сталася вчора, 3 березня. Унаслідок удару було пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Також було пошкоджено два приватні будинки та бізнес-центр.

При цьому місцева влада повідомляла, що через російський удар по Одесі є постраждалі.

До слова, раніше заступник начальника ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що росіяни планують запускати по Україні по 500 дронів одночасно.

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