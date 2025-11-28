Удар по базі кадировців і умова Путіна для припинення боїв: новини за 27 листопада

Невідомі безпілотники атакували базу кадировців у Грозному. Тим часом російський диктатор Володимир Путін зажадав від України вивести військових із Донецької області в обмін на припинення бойових дій.

Більш детально про те, що сталося в четвер, 27 листопада, - в матеріалі РБК-Україна .

У Чечні лунають вибухи. Дрони вдарили по базі кадировців у Грозному

Українські дрони долетіли до Чечні. У четвер, 27 листопада вибухи прогриміли на території військового містечка кадирівців у Грозному.

Ударні безпілотники поцілили по одній із будівель на території військової частини полку Росгвардіі "Ахмат-Північ" у Байсангуровському районі Грозного.

Путін висунув неадекватну умову для припинення бойових дій в Україні

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія погодиться на припинення бойових дій, якщо Україна покине "займані" території.

"Якщо війська України залишать окуповані території, ми припинимо бойові дії, якщо не залишать - доб'ємося цього військовим шляхом", - сказав глава Кремля.

Був неузгоджений відхід. У ЗСУ підтвердили прорив росіян впритул до Гуляйполя

На Запорізькому напрямку внаслідок неузгодженого відходу підрозділу під час перегрупування оголився фланг позицій, туди пройшли росіяни, розповів у коментарі РБК-Україна спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

За його словами, на Гуляйпільському напрямку проводилося перегрупування і переформатування оборонної побудови військ. Але один із підрозділів відійшов неузгоджено і залишив відкритим фланг оперативної побудови.

Українські воїни зачистили від окупантів понад третину Покровська, - Сирський

Українські захисники протягом останнього тижня активно знищували окупантів у Покровську. Від ворога зачищено понад третину міста, розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Таку заяву він зробив за підсумками наради з командирами військових частин і підрозділів та командувачами органів військового управління.

Зеленський відправив колишнього секретаря РНБО послом у Сербію

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Литвиненка послом України в Сербії.

Також глава української держави звільнив з посади посла України в Сербії Володимира Толкача.