ua en ru
Чт, 27 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Чечні лунають вибухи. Дрони вдарили по базі кадирівців у Грозному

Росія, Четвер 27 листопада 2025 15:39
UA EN RU
У Чечні лунають вибухи. Дрони вдарили по базі кадирівців у Грозному Ілюстративне фото: безпілотники вдарили по військовому містечку "Росгвардії" в Грозному (скріншот відео)
Автор: Валерій Ульяненко

Українські дрони долетіли до Чечні. У четвер, 27 листопада вибухи пролунали на території військового містечка Росгвардії "Ахмат-Північ" у Грозному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Astra.

Повідомляється, що ударні безпілотники влучили по одній з будівель на території військової частини полку Росгвардії "Ахмат-Північ" у Байсангурівському районі Грозного.

Зазначається, що активісти опозиційного руху NIYSO нібито мають знімки наслідків, проте не публікують їх "з міркувань безпеки".

У Чечні сьогодні попередили про загрозу удару безпілотниками та можливість перебої мобільного інтернету. Російське міноборони за 27 листопада двічі повідомляло про атаку українських дронів - вночі, коли росіяни нарахували 118 БПЛА і вдень.

Станом на зараз жодної інформації про вибухи у Грозному від українського командування чи військових не надходило. Також коментаря щодо пожежі у війковому містечку, кадри якої ширяться мережею, не надавав і мер російського міста.

Нічна атака по Росії

Нагадаємо, в ніч на четвер, 27 листопада, вибухи пролунали у Новокуйбишевську Самарської області. Імовірно, ціллю безпілотників став місцевий нафтопереробний завод.

Після аналізу відео в мережі Telegram-канал Astra встановив, що спалахи після атаки на Новокуйбишевськ виникли безпосередньо над місцевим НПЗ. Російський ресурс зазначає, що на оприлюднених кадрах видно щонайменше три спалахи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чечня Вибух Росгвардія Дрони
Новини
Зеленський звернувся до Трампа у День подяки: очікуємо на розвиток дипломатії
Зеленський звернувся до Трампа у День подяки: очікуємо на розвиток дипломатії
Аналітика
Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає