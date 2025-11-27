Був неузгоджений відхід. У ЗСУ підтвердили прорив росіян впритул до Гуляйполя
На Запорізькому напрямку внаслідок неузгодженого відходу підрозділу під час перегрупування оголився фланг позицій, туди пройшли росіяни.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.
Волошин зазначив, що на Гуляйпільському напрямку проводилося перегрупування та переформатування оборонної побудови військ. Але один з підрозділів відійшов неузгоджено та залишив відкритим фланг оперативної побудови - таким чином, суміжний підрозділ, його позиції та особовий склад залишилися без прикриття.
"Противник, скориставшись цією ситуацією та складними погодними умовами, зайшов у фланг Сил оборони. Відбулись бойові зіткнення, внаслідок цього декілька наших військовослужбовців вважаються зниклими безвісти", - зазначив він.
Фото: DeepState
Волошин припустив, що росіяни якраз розстріляли саме цих військових, які вважаються зниклими. Якщо це підтвердиться, Україна зробить все необхідне для покарання винних, оскільки воєнні злочини не мають терміну давності.
"Сили оборони України попри все продовжують стримувати ворога і роблять усе, аби не соромно було перед полеглими побратимами та власною гідністю. Варто згадати, що завдяки командуванню, яке ухвалило вчасні та правильні рішення, зараз ми намагаємось здійснити перегрупування сил та засобів для того, щоб ефективно організувати та побудувати оборону Гуляйполя", - додав він.
Волошин окремо зупинився на ситуацію в районі н/п Зелений Гай, яке оголошували окупованим. За його словами, на околицях села тривають бої, ведеться оборонна операція.
Зазначимо, 27 листопада стало відомо, що окупанти вчергове скоїли воєнний злочин - вбили п'ятьох українських захисників, які потрапили в полон. Полонених розстріляли вранці 27 листопада на Гуляйпільському напрямку.
Першим про це повідомив ресурс Deep State - там вказали локацію, захід від Зеленого Гаю, населеного пункту в Запорізькій області. Це дозволило стверджувати, що село вже окуповане росіянами.
В Генеральному штабі ЗСУ 27 листопада повідомляли, що російські війська на Гуляйпільському напрямку активізують бойові дії, щодня використовуючи проти ЗСУ тисячі дронів та проводячи десятки штурмів. При цьому втрату Зеленого Гаю в ГШ ЗСУ не підтверджували.