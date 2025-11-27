Путін висунув неадекватну умову для припинення бойових дій в Україні

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія погодиться на припинення бойових дій, якщо Україна залишить "захоплені" території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна під час спілкування з журналістами.

За його словами, у різних країнах, в тому числі й США, нібито ще буде багато людей, які намагатимуться зірвати мирний процес між Україною та країною-агресоркою.

Нагадаємо, у середу, 26 листопада, прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков закликав "не робити передчасних висновків" щодо швидкого завершення повномасштабної війни в Україні.

" Якщо війська України залишать окуповані території, ми припинимо бойові дії, якщо не залишать - доб'ємося цього військовим шляхом ", - наголосив Путін.

Диктатор повідомив, що постійно отримує заклики про припинення бойових дій, і назвав неадекватну умову для цього.

Мирний план США

Чиновники США і Росії розробили мирний план щодо завершення війни Росії проти України. Він складається з 28 пунктів та передбачає, зокрема, передачу Росії частини територій Донбасу в обмін на надання Україні та ЄС довгострокових гарантій безпеки, скорочення ЗСУ, відмову від далекобійного озброєння та ін.

До написання плану, ймовірно, причетні росіяни – на це вказують деякі дивні фрази у документі. Західні ЗМІ запідозрили, що деякі з них, схоже, були спочатку написані російською.

Інститут вивчення війни повідомив, що, якщо війська РФ й надалі просуватимуться з нинішньою швидкістю, то вийти на повне захоплення Донецької області вони зможуть не раніше серпня 2027 року.