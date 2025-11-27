ua en ru
Чт, 27 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Путін висунув неадекватну умову для припинення бойових дій в Україні

Росія, Четвер 27 листопада 2025 16:20
UA EN RU
Путін висунув неадекватну умову для припинення бойових дій в Україні Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія погодиться на припинення бойових дій, якщо Україна залишить "захоплені" території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна під час спілкування з журналістами.

Диктатор повідомив, що постійно отримує заклики про припинення бойових дій, і назвав неадекватну умову для цього.

"Якщо війська України залишать окуповані території, ми припинимо бойові дії, якщо не залишать - доб'ємося цього військовим шляхом", - наголосив Путін.

Нагадаємо, у середу, 26 листопада, прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков закликав "не робити передчасних висновків" щодо швидкого завершення повномасштабної війни в Україні.

За його словами, у різних країнах, в тому числі й США, нібито ще буде багато людей, які намагатимуться зірвати мирний процес між Україною та країною-агресоркою.

Мирний план США

Чиновники США і Росії розробили мирний план щодо завершення війни Росії проти України. Він складається з 28 пунктів та передбачає, зокрема, передачу Росії частини територій Донбасу в обмін на надання Україні та ЄС довгострокових гарантій безпеки, скорочення ЗСУ, відмову від далекобійного озброєння та ін.

До написання плану, ймовірно, причетні росіяни – на це вказують деякі дивні фрази у документі. Західні ЗМІ запідозрили, що деякі з них, схоже, були спочатку написані російською.

Інститут вивчення війни повідомив, що, якщо війська РФ й надалі просуватимуться з нинішньою швидкістю, то вийти на повне захоплення Донецької області вони зможуть не раніше серпня 2027 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Війна в Україні
Новини
Зеленський звернувся до Трампа у День подяки: очікуємо на розвиток дипломатії
Зеленський звернувся до Трампа у День подяки: очікуємо на розвиток дипломатії
Аналітика
Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає