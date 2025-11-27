ua en ru
Зеленський відправив колишнього секретаря РНБО послом до Сербії

Київ, Четвер 27 листопада 2025 22:27
Зеленський відправив колишнього секретаря РНБО послом до Сербії Фото: Олександр Литвиненко (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Литвиненка послом України в Сербії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ глави української держави №866/2025.

"Призначити Литвиненка Олександра Валерійовича надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Сербія", - сказано в указі.

При цьому ще одним указом Зеленський звільнив з посади посла України в Сербії Володимира Толкача.

Що відомо про Литвиненка

Олександр Литвиненко народився 27 квітня 1972 року в Києві. У 1994 році він закінчив Інститут криптографії, зв'язку та інформатики Академії ФСБ Росії (за спеціальністю "прикладна математика"). Пізніше, у 2009 році, отримав диплом юриста в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

У 2013 році закінчив Royal College of Defence Studies (RCDS) у Великій Британії.

У 1994-1998 роках - офіцер, старший офіцер, головний спеціаліст Головного управління урядового зв'язку СБУ.

З 1998 по 2005 рік - старший консультант, а потім заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД).

У 2005-2007 роках працював в апараті Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), був керівником управління та експертом комісії з питань державної безпеки.

У 2009-2010 - радник директора Інституту національної безпеки при РНБО.

У 2010-2014 - заступник директора НІСД.

З 4 квітня 2014 до 13 серпня 2019 - заступник секретаря РНБО.

Із серпня 2019 по липень 2021 - директор НІСД.

23 липня 2021 - призначений керівником Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

26 березня 2024 року Литвиненка було призначено секретарем Ради нацбезпеки і оборони України. 18 липня 2025 року голова української держави звільнив його з цієї посади.

