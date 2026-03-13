ua en ru
Пт, 13 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Удар балістики та "прильоти" дронів: як ППО відпрацювала по повітряних цілях росіян

08:34 13.03.2026 Пт
2 хв
Скільки ворожих цілей ліквідували вночі українські військові?
aimg Костянтин Широкун
Удар балістики та "прильоти" дронів: як ППО відпрацювала по повітряних цілях росіян Фото: ППО відпрацювала по повітряних цілях росіян (Getty Images)

Російські війська вночі атакували Україну балістичною ракетою да понад сотнею дронів. Ворожі цілі відбивали сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також: Дрони летіли з п'яти напрямків, є "прильоти": деталі нічної атаки по Україні

"У ніч на 13 березня противник атакував балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської області РФ, а також 126 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-АхтарськРФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим", - зазначили у Повітряних силах.

Повідомляється, що близько 80 із російських дронів були "Шахедами". Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 117 ворожих безпілотників.

Також при цьому зафіксовано влучання балістичної ракети та 8 ударних дронів на 7 локаціях, а також падіння збитих БпЛА на 5 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.

Удар балістики та &quot;прильоти&quot; дронів: як ППО відпрацювала по повітряних цілях росіян

Удари росіян по Україні

Нагадаємо, в ніч на 12 березня на Чернігівщині внаслідок падіння ворожого дрона загинула 15-річна дівчинка, а її батьки отримали травми.

Окрім того, 11 березня, Росія ударила по Запоріжжю КАБами. Унаслідок атаки постраждали 10 людей. Серед постраждалих - двоє дітей.

Також російські окупанти дроном атакували автобус у Дніпровському районі Херсона. Відомо про 20 постраждалих, серед них – підліток.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ППО Вторгнення Росії до України Ракетний удар
Новини
ЗСУ знищили техніку РФ, евакуйовану зі складу на Донбасі
ЗСУ знищили техніку РФ, евакуйовану зі складу на Донбасі
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком