Удар баллистики и "прилеты" дронов: как ПВО отработала по воздушным целям россиян

Российские войска ночью атаковали Украину баллистической ракетой да более сотней дронов. Вражеские цели отражали силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 13 марта противник атаковал баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области РФ, а также 126 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым", - отметили в Воздушных силах.

Сообщается, что около 80 из российских дронов были "Шахедами". Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 117 вражеских беспилотников.

Также при этом зафиксировано попадание баллистической ракеты и 8 ударных дронов на 7 локациях, а также падение сбитых БпЛА на 5 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.