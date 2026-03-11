У Запоріжжі зросла кількість поранених після атаки РФ: серед них - діти

Кількість постраждалих унаслідок російського авіаудару по Запоріжжю зросла до 10 осіб, серед поранених є діти.

Наслідки атаки на Запоріжжя

За інформацією рятувальників, російські війська завдали авіаударів по місту 11 березня. У результаті обстрілу травми різного характеру та ступеня тяжкості отримали 10 людей.

Серед постраждалих - двоє дітей: 11-річний хлопчик та 12-річна дівчинка. Усім травмованим надається необхідна медична допомога.

Завершення рятувальних робіт

Станом на зараз аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань завершено. До ліквідації наслідків залучалися підрозділи ДСНС.

Наразі на об'єктах працюють комунальні служби, які проводять відновлювальні роботи.

Фото: наслідки обстрілу Запоріжжя 11 березня (https://t.me/dsns_telegram)

Російські атаки на Запоріжжя

Нагадаємо, Запоріжжя та прилеглі населені пункти щоденно потерпають від ударів РФ, яка застосовує керовані авіабомби (КАБ), ракети та дрони.

Зокрема, під час однієї з останніх атак окупанти поцілили КАБом у багатоповерховий будинок. Тоді внаслідок прямого влучання було зруйновано цілий під'їзд, а під завалами опинилися люди.