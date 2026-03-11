У Запоріжжі зросла кількість поранених після атаки РФ: серед них - діти
Кількість постраждалих унаслідок російського авіаудару по Запоріжжю зросла до 10 осіб, серед поранених є діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Наслідки атаки на Запоріжжя
За інформацією рятувальників, російські війська завдали авіаударів по місту 11 березня. У результаті обстрілу травми різного характеру та ступеня тяжкості отримали 10 людей.
Серед постраждалих - двоє дітей: 11-річний хлопчик та 12-річна дівчинка. Усім травмованим надається необхідна медична допомога.
Завершення рятувальних робіт
Станом на зараз аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань завершено. До ліквідації наслідків залучалися підрозділи ДСНС.
Наразі на об'єктах працюють комунальні служби, які проводять відновлювальні роботи.
Російські атаки на Запоріжжя
Нагадаємо, Запоріжжя та прилеглі населені пункти щоденно потерпають від ударів РФ, яка застосовує керовані авіабомби (КАБ), ракети та дрони.
Зокрема, під час однієї з останніх атак окупанти поцілили КАБом у багатоповерховий будинок. Тоді внаслідок прямого влучання було зруйновано цілий під'їзд, а під завалами опинилися люди.
Також нещодавно внаслідок нічного обстрілу міста було поранено немовля. Дитина отримала травми через вибите скло у квартирі.
Крім того, ворог неодноразово атакував приватний сектор Запоріжжя, де в результаті вибухів були вщент розтрощені житлові будинки та постраждали цивільні, які на момент прильоту перебували у своїх помешканнях.