Дрони летіли з п'яти напрямків, є "прильоти": деталі нічної атаки по Україні
У ніч на 12 березня Росія атакувала Україну 94 ударними дронами з п'яти напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
За даними військових, з 18:00 11 березня до ранку 12 березня росіяни атакували 94 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерево Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.
Понад 60 із запущених дронів - "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 77 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 16 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.
Обстріли України
Нагадаємо, в ніч на 12 березня на Чернігівщині внаслідок падіння ворожого дрона загинула 15-річна дівчинка, а її батьки отримали травми.
Вчора, 11 березня, Росія ударила по Запоріжжю КАБами. Унаслідок атаки постраждали 10 людей. Серед постраждалих - двоє дітей.
Також російські окупанти дроном атакували автобус у Дніпровському районі Херсона. Відомо про 20 постраждалих, серед них - підліток.
Окрім того, вчора вранці російські війська атакували Харків ударним дроном. В результаті обстрілу виникла пожежа, є загиблі та поранені.