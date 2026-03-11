ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ атакувала Запоріжжя: КАБ влучив у багатоповерхівку, є поранені

17:04 11.03.2026 Ср
1 хв
В ОВА показали відео наслідків удару
aimg Олена Чупровська
РФ атакувала Запоріжжя: КАБ влучив у багатоповерхівку, є поранені Ілюстративне фото: медики екстреної служби (Getty Images)

Росія ударила по Запоріжжю КАБами. Унаслідок атаки є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Читайте також: Удар в день жалоби: у Харкові дрон РФ атакував багатоповерхівки, серед поранених - дитина

Атака на Запоріжжя 11 березня: що відомо

Вибухи у Запоріжжі пролунали 11 березня близько 16:15. Згодом стало відомо, що росіяни влучили у багатоповерхівку.

"Попередньо, внаслідок ворожої атаки є влучання у багатоповерхівку. Є травмовані. Всі служби працюють", - написав Федоров.

Раніше про загрозу застосування КАБів повідомляли у Повітряних силах ЗСУ.

За попередньою інформацією, за допомогою медиків звернулося щонайменше троє людей. Федоров також показав величезну вирву від удару в одному з дворів Запоріжжя.

За його словами, вибухова хвиля пошкодила і сусідні будинки.

Нагадаємо, нещодавно Росія здійснила масовану атаку на Запоріжжя, використовуючи різні види озброєння - крилаті та балістичні ракети, КАБи, а також "Шахеди" та "Герані". Внаслідок обстрілу немовля отримало поранення.

Тоді дісталось і Харкову. Там було зруйновано частину будинку. Унаслідок удару є загиблий.

