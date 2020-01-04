Удар по Багдаду и мера пресечения Арбузову: новости за 3 января

Коллаж РБК-Украина

США ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани, ВАКС избрал меру пресечения бывшему первому вице-премьер-министру Украины Сергею Арбузову, курс доллара упал в начале 2020 года. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 3 января, - в материале РБК-Украина

По аэропорту Багдада нанесли ракетные удары, погиб иранский генерал

Три ракетных удара ночью 3 января были нанесены по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате обстрелов взорвались два автомобиля. Сообщается о гибели восьмерых человек. Среди погибших - глава спецподразделения "Кудс" армии Ирана генерал Касим Сулеймани.

США заявили о своей причастности к ракетным ударам в Багдаде. Сообщается, что атака была проведена по указанию президента Дональда Трампа в целях защиты американцев, находящихся за рубежом.

ВАКС избрал меру пресечения Арбузову

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрел ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения Сергею Арбузову - бывшему первому вице-премьер-министру Украины правительства Николая Азарова в виде содержания под стражей.

Экс-чиновник подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Курс доллара упал в начале 2020 года

В обменных пунктах Украины сегодня, 3 января 2020 года, в 11:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 54 копейки до 23,97 гривен за доллар, курс евро снизился на 53 копейки до 26,78 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

В "Слуге народа" считают повышение пенсионного возраста неизбежным

Повышение пенсионного возраста в Украине не является вопросом завтрашнего дня, однако оно неизбежно. Об этом заявила глава комитета Верховной рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова (фракция "Слуга народа") в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Третьякова считает, что в Украине необходимо пойти на очень плавное повышение пенсионного возраста, "например, на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года". По ее словами, "иначе мы своих детей обрекаем на еще более худшую участь и худшую пенсию".

Мужчина напал с ножом на людей в парке рядом с Парижем

В результате нападения мужчины с ножом в парке в пригороде Парижа один человек погиб, и еще двое получили тяжелые ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал BFM.

Инцидент произошел около 14:00 в городе Вильжюиф (департамент Валь-де-Марн) у юго-восточной границы французской столицы. Один из посетителей парка увидел идущего босиком человека, вооруженного ножом, и вызвал полицию. Полиция застрелила нападавшего.

Беларусь прекратила экспорт нефтепродуктов

Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов с 1 января 2020 года из-за прекращения поставок российской нефти в страну. Об этом сообщили в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

В то же время в пресс-службе отметили, что речь идет о временной приостановке экспорта нефтепродуктов, назвав качестве причины прекращение поставок российской нефти нефтеперерабатывающие заводы Беларуси.

В родильных домах Украины запретят брать деньги с рожениц

В Украине станут бесплатными услуги в родильных домах. С 1 апреля 2020 года за каждую роженицу Национальная служба здоровья будет выплачивать медицинским учреждениям 8500 гривен.

В сумму, которая будет выделяться на одну женщину, будет входить: физиологические роды и кесарево сечение, лекарства, палата, медицинская помощь в критических состояниях. Если в больнице попытаются потребовать деньги с роженицы или ее родных за стандартные услуги – то такой роддом потеряет контракт с НСЗУ.

Козак Гаврилюк строит трехэтажный дом в Карпатах: кто финансирует строительство (видео)

Михаил Гаврилюк, экс-нардеп известный, как "козак Гаврилюк", строит трехэтажный дом в Карпатах, рядом с рекой, озером и водопадом.

Поскольку официально в декларации бывшего депутата нет никаких сбережений, а единственным доходом является зарплата, СМИ озадачил вопрос, за чей счет строится трехэтажный дом.

Сам же экс-парламентарий на своей Facebook-странице написал, что он "просто удачно женился". И строить дом ему помогает тесть, который вместе с супругой всю жизнь провел "на заработках", чтобы обеспечить дочери Ярине (супруге Михаила Гаврилюка) достойное будущее (видео).