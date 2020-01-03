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В "Слуге народа" считают повышение пенсионного возраста неизбежным

Новости » Экономика     03.01.2020 - 10:29
В "Слуге народа" считают повышение пенсионного возраста неизбежным
Фото: Галина Третьякова (delo.ua)

Повышение пенсионного возраста начнется через несколько лет

Повышение пенсионного возраста в Украине не является вопросом завтрашнего дня, однако оно неизбежно. Об этом заявила глава комитета Верховной рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова (фракция "Слуга народа") в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Третьякова считает, что в Украине необходимо пойти на очень плавное повышение пенсионного возраста, "например, на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года". По ее словами, "иначе мы своих детей обрекаем на еще более худшую участь и худшую пенсию".

Глава парламентского комитета заявила, что ресурсы для модернизации солидарной системы ограничены.

"Я думаю, что октябрь 2017 года оказался очень стрессовым для людей, когда им пересчитывали пенсии, поэтому мы проведем индексацию в марте этого года и запустим вторую пенсию, а потом уже будем думать, что получилось, а что нет в реформе солидарного пенсионного обеспечения. Но какие бы мягкие варианты мы не придумали, как бы мы не старались, все равно придется думать о повышении пенсионного возраста", - заявила представитель монобольшинства в Раде.

Напомним, согласно закону о государственном бюджете Украины, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) возрастет в 2020 году на 8% - с 1638 грн. до 1769 грн.

Отметим, основным источником пенсионного дохода для 11,4 млн пенсионеров (из которых 63% составляют женщины) является государственная солидарная пенсионная система, администрирование которого осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

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