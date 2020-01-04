Удар по Багдаду і запобіжний захід Арбузову: новини за 3 січня

Колаж РБК-Україна

США ліквідували іранського генерала Касема Сулеймані, ВАКС обрав запобіжний захід колишньому першому віце-прем'єр-міністру України Сергію Арбузову, курс долара впав на початку 2020 року. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 3 січня, - в матеріалі РБК-Україна

По аеропорту Багдада завдали ракетних ударів, загинув іранський генерал

Три ракетні удари вночі 3 січня були завдані по військовій базі поруч з міжнародним аеропортом Багдада.В результаті обстрілу вибухнули два автомобілі. Повідомляється про загибель вісьмох осіб. Серед загиблих - глава спецпідрозділу "Кудс" армії Ірану генерал Касим Сулеймані.

США заявили про свою причетність до ракетних ударів в Багдаді. Повідомляється, що атака була проведена за вказівкою президента Дональда Трампа з метою захисту американців, які перебувають за кордоном.

ВАКС обрав запобіжний захід Арбузову

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду розглянув клопотання детектива Національного антикорупційного бюро та обрав запобіжний захід Сергію Арбузову - колишньому першому віце-прем’єр-міністру України уряду Миколи Азарова у вигляді тримання під вартою.

Екс-чиновник підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Курс долара впав на початку 2020 року

В обмінних пунктах України сьогодні, 3 січня 2020 року, в 11:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 54 копійки до 23,97 гривень за долар, курс євро знизився на 53 копійки до 26,78 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

У "Слуги народу" вважають підвищення пенсійного віку неминучим

Підвищення пенсійного віку в Україні не є питанням завтрашнього дня, проте воно неминуче. Про це заявила глава комітету Верховної ради з питань соціальної політики Галина Третьякова (фракція "Слуга народу") в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Третьякова вважає, що в Україні необхідно піти на дуже плавне підвищення пенсійного віку, наприклад, на 1 місяць на рік, починаючи з 2023 або 2025 року". За її словами, "інакше ми своїх дітей прирікаємо на ще гіршу долю і гіршу пенсію".

Чоловік напав з ножем на людей в парку поряд з Парижем

В результаті нападу чоловіка з ножем в парку в передмісті Парижа одна людина загинула, ще двоє отримали важкі поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал BFM.

Інцидент стався близько 14:00 у місті Вильжюиф (департамент Валь-де-Марн) у південно-східній межі французької столиці. Один з відвідувачів парку побачив що людина йде босоніж, озброєна ножем, і викликав поліцію. Поліція застрелила нападника.

Білорусь припинила експорт нафтопродуктів

Білорусь призупинила експорт нафтопродуктів з 1 січня 2020 року через припинення поставок російської нафти в країну. Про це повідомили в прес-службі концерну "Белнефтехим".

У той же час у прес-службі зазначили, що мова йде про тимчасового припинення експорту нафтопродуктів, назвавши як причину припинення поставок російської нафти нафтопереробні заводи Білорусі.

У пологових будинках України заборонять брати гроші з породіль

В Україні стануть безкоштовними послуги у пологових будинках. З 1 квітня 2020 року за кожну породіллю Національна служба здоров'я буде виплачувати медичним установам 8500 гривень.

В суму, яка буде виділятися на одну жінку, буде входити: фізіологічні пологи і кесарів розтин, ліки, палата, медична допомога в критичних станах. Якщо в лікарні спробують вимагати гроші з породіллі або її рідних за стандартні послуги – то такий пологовий будинок втратить контракт з НСЗУ.

Козак Гаврилюк будує триповерховий дім в Карпатах: хто фінансує будівництво (відео)

Михайло Гаврилюк, екс-нардеп відомий, як "козак Гаврилюк", будує триповерховий дім в Карпатах, поруч з річкою, озером і водоспадом.

Оскільки офіційно в декларації екс-депутата немає ніяких заощаджень, а єдиним доходом є зарплата, ЗМІ спантеличило питання, за чий рахунок будується триповерховий дім.

Сам же екс-парламентарій на своїй Facebook-сторінці написав, що він "просто вдало одружився". І будуватися йому допомагає тесть, що разом з дружиною все життя провів "на заробітках", щоб забезпечити дочці Ярині (дружину Михайла Гаврилюка) гідне майбутнє (відео).