Беларусь прекратила экспорт нефтепродуктов

Фото: нефтепровод (twitter.com/NaftogazUkraine)

Экспорт запретили после того, как Россия прекратила поставки нефти на НПЗ Беларуси

Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов с 1 января 2020 года из-за прекращения поставок российской нефти в страну. Об этом сообщили в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

В то же время в пресс-службе отметили, что речь идет о временной приостановке экспорта нефтепродуктов, назвав качестве причины прекращение поставок российской нефти нефтеперерабатывающие заводы Беларуси.

Белорусские СМИ распространили распоряжение "Белнефтехима", согласно которому поставки с белорусских нефтеперерабатывающих заводов на экспорт приостанавливаются с 1 января 2020 года "в целях обеспечения потребностей народного хозяйства и населения в нефтепродуктах".

Как сообщало РБК-Украина, Российская Федерация с 1 января 2020 года прекратила экспорт нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

Отметим, 31 декабря 2019 года президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание с руководством нефтехимического комплекса на тему поставок и переработки нефти и поручил завершить переговоры с Россией и начать альтернативные поставки.