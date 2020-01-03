США заявили о своей причастности к ракетным ударам в Багдаде

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Атака была проведена по указанию президента США Дональда Трампа

Соединенные Штаты заявили о своей причастность к ракетным ударам по окрестностям аэропорта в Багдаде и гибели командира иранского спецназа "Кудс" генерала Касима Сулеймани. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.

В оборонном ведомстве заявили, что атака была проведена по указанию президента США Дональда Трампа в целях защиты американцев, находящихся за рубежом.

"По указанию президента, американские военные предприняли решительные оборонительные действия... убив Касима Сулеймани, главу сил "Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции, которая признана в США террористической организацией", - говорится в заявлении.

В Пентагоне сообщили, что генерал Сулеймани "активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и по всему региону". Кроме того, Сулеймани и подконтрольные ему силы "Кудс" несут ответственность за смерти сотен американцев и военнослужащих коалиции.

Как отметили в Пентагоне, Сулеймани стоял за нападениями на военные базы коалиции, которые произошли в течение последних месяцев, включая атаку, которая произошла в Ираке 27 декабря, и в результате которой погибли граждане США и Ирака. Сулеймани также одобрил атаки на посольство США в Багдаде, которые произошли на этой неделе, говорится в заявлении Пентагона. Бомбардировка аэропорта Багдада была призвана предотвратить дальнейшие нападения со стороны Ирана.

Напомним, ночью 3 января три ракетных удара были нанесены по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате обстрелов погибли восьмь человек, среди них командир иранского спецназа "Кудс" Касим Сулеймани.

Как сообщалось, 31 декабря в Багдаде несколько тысяч протестующих атаковали посольство США в Ираке во время митинга против американских авиаударов по военным объектам шиитских боевиков на иракской территории. Они кричали "смерть Америке", жгли американские флаги и размахивали плакатами с призывом к закрытию посольства США.

Попытка атаковать диппредставительство произошла после захоронения погибших от американского авиаудара по боевикам шиитской группировки "Катаиб Хезболла". Воздушные силы США нанесли удар по позициям группировки в Сирии и Ираке 29 декабря. Бомбардировка стала ответом на гибель гражданина США во время обстрела военной базы в Ираке 27 декабря. Всего в результате ударов погибли 25 боевиков.