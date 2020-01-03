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ВАКС избрал меру пресечения Арбузову

Новости » Политика     03.01.2020 - 18:34
ВАКС избрал меру пресечения Арбузову
Фото: Сергей Арбузов (wikipedia.org)

Суд назначил для него содержание под стражей

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрел ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения Сергею Арбузову - бывшему первому вице-премьер-министру Украины правительства Николая Азарова в виде содержания под стражей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Отмечается, что учитывая, что подозреваемый объявлен в международный розыск, следственный судья избрал указанную меру пресечения в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 193 УПК Украины. Согласно этой статье, после задержания подозреваемого и не позднее чем через сорок восемь часов с момента его доставки к месту уголовного производства следственный судья с участием подозреваемого рассматривает вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или его изменение на более мягкую меру пресечения.

Экс-чиновник подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Ранее Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел отказал экс-вице-прем'ер-министру Сергею Арбузову в защиту чести и достоинства в деле о присвоении средств госбюджета.

Напомним, высшее руководство государства времен Януковича, в том числе Арбузов, подозреваются в завладении госимуществом и средствами в особо крупных размерах и их последующей легализацией.

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