Курс доллара упал в начале 2020 года

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Валюта подешевела после скачка перед Новым годом

В обменных пунктах Украины сегодня, 3 января 2020 года, в 11:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 54 копейки до 23,97 гривен за доллар, курс евро снизился на 53 копейки до 26,78 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,47 (23,67 - 28 декабря), продажи - 23,97 (24,52 - 28 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,04 (26,28 - 28 декабря), продажи - 26,78 (27,31 - 28 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,54 (3,55 - 28 декабря), продажи 3,89 (3,90 - 28 декабря) грн за 10 рублей.

Согласно графику НБУ, банковская система возобновила полноценную работу 3 января 2020 года.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 23,65-24,30 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 3 января декабря межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 7 копеек до 23,72 гривен за доллар, курс в покупке до 23,68 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 26,45 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 3 января справочный курс на уровне 23,68 грн/доллар, повысив его по сравнению с 27 декабря (23,66 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) в течение 2019 года купил на межбанке валюты на 8462,60 млн долларов и продал на 529,23 млн долларов. Таким образом, с начала 2019 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 7933,38 млн долларов.

По прогнозу аналитиков, в первые дни после Нового года валютный рынок должен прийти в норму, доллар стабилизируется, а позже имеет высокие шансы двинуться вниз, в направлении к 23 грн.