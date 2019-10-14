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Участники марша против капитуляции идут под Офис президента

Новости » Общество    14.10.2019 - 18:30
Участники марша против капитуляции идут под Офис президента
Фото: марш против капитуляции в Киеве (РБК-Украина)

Акция на Майдане закончилась

Участники марша против капитуляции идут под Офис президента. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что акция на Майдане уже завершается и часть участников марша уже начала идти в правительственный квартал. Они хотят обклеить здание Офиса президента своими наклейками.

Добавим, что на наклейках написано "Мы не сдадимся", "Крым - это Украина". Также участники акции на дороге у здания ОП написали краской "Россия - оккупант".

Напомним, перед этим участники марша против капитуляции пришли на Майдан Независимости и зажгли там файеры. В этой акции, по предварительным данным, участвуют до 20 тыс. людей.

РБК-Украина, что сегодня в Киеве также прошел марш УПА. Люди протестовали против возможной реализации закона об особом статусе Донбасса, предусмотренного согласованной недавно в Минске "формуле Штайнмайера", и против торговли украинскими землями сельскохозяйственного назначения. По данным организаторов, в этом марше приняли участие около 10 тысяч человек.

В полиции сообщили об отсутствии нарушений во время акций в Киеве. По данным полицейских, в марше УПА приняли участие 6 тысяч человек, которые колонной пошли к Офису президента, а потом спокойно разошлись.

В полиции сообщили об отсутствии нарушений во время акций в Киеве Марш 14 октября в Киеве: главное
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