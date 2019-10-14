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В Киеве участники марша пришли на Майдан и зажгли файеры

Новости » Общество    14.10.2019 - 17:45
В Киеве участники марша пришли на Майдан и зажгли файеры
Фото: марш в Киеве (РБК-Украина)

Участники марша против капитуляции собираются идти в правительственный квартал

В Киеве участники марша против капитуляции пришли на Майдан Независимости и зажгли там файеры. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Корреспондент РБК-Украина сообщает, что сейчас на Майдане пройдет вече, а затем участники марша планируют пойти в правительственный портал. Марш в Киеве должен закончиться до 20:00. В этой акции принимают участие до 20 тыс. людей.

Фото: марш в Киеве (РБК-Украина)

Напомним, в Киеве проходят два марша, главными требованиями которых является отмена "формула Штайнмайера". Первый марш начался в 13:30, а второй в 16:00.

Участники первого марша организованной колонной пошли к Офису президента, чтобы передать меморандум. Они протестовали против возможной реализации закона об особом статусе Донбасса, предусмотренного согласованной недавно в Минске "формуле Штайнмайера", и против торговли украинскими землями сельскохозяйственного назначения. По данным организаторов, в этом марше приняли участие около 10 тысяч человек.

Отметим, в понедельник в Украине состоится сразу 448 массовых мероприятий ко Дню защитника Украины. Ожидается, что участие в праздничных мероприятиях примут более 200 тысяч граждан. Наибольшее количество мероприятий ко Дню защитника Украины состоится в Киеве.

Марш 14 октября в Киеве: главное В Киеве начался марш против капитуляции
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