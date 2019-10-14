В Киеве начался марш УПА

Фото: марш УПА (РБК-Украина)

Движение участники марша начали от памятника Тарасу Шевченко

В Киеве начался марш Украинской повстанческой армии (УПА). Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что участники марша начали движение от памятника Тарасу Шевченко. В марше принимают участие тысячи людей.

Фото: марш УПА (РБК-Украина)

"Марш УПА" в Киеве. Опубліковано РБК-Украина Понеділок, 14 жовтня 2019 р.

Добавим, что 14 октября ежегодно отмечается создание Украинской повстанческой армии. В этот день националисты проводят свой марш.

Напомним, что сегодня возле здания Министерства иностранных дел состоялась акция в поддержку украинского военного Виталия Маркива, которого в Италии приговорили к 24 годам тюрьмы.

РБК-Украина писало, что в связи с мероприятиями ко Дню защитника Украины в Киеве перекроют движение транспорта на участках от парка Шевченко до ул. Банковая и от парка Шевченко до улицы Грушевского.

По данным правоохранителей, в понедельник в Украине состоится сразу 448 массовых мероприятий ко Дню защитника Украины. Ожидается, что участие в праздничных мероприятиях примут более 200 тысяч граждан. Наибольшее количество мероприятий ко Дню защитника Украины состоится в Киеве.