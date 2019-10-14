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В полиции сообщили об отсутствии нарушений во время акций в Киеве

Новости » Общество    14.10.2019 - 18:16
В полиции сообщили об отсутствии нарушений во время акций в Киеве
Фото: марш УПА (РБК-Украина)

По данным полицейских, в марше УПА приняли участие 6 тысяч человек

В полиции сообщили об отсутствии нарушений во время акций в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По данным полицейских, в марше УПА приняли участие 6 тысяч человек, которые колонной пошли к Офису президента.

"После этого граждане спокойно разошлись. Организаторы мероприятия заблаговременно сообщили о маршруте следования, поэтому правоохранители сопровождали их, обеспечивая прохождение колонны. Нарушений порядка не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Напомним, РБК-Украина писало о марше УПА, который сегодня начался в 13:30. Участники марша протестовали против возможной реализации закона об особом статусе Донбасса, предусмотренного согласованной недавно в Минске "формуле Штайнмайера", и против торговли украинскими землями сельскохозяйственного назначения. По данным организаторов, в этом марше приняли участие около 10 тысяч человек.

Кроме того, в Киеве проходит еще один марш - марш против капитуляции. Сейчас участники марша находятся на Майдане, они зажгли там файеры.

Корреспондент РБК-Украина сообщает, что сейчас на Майдане пройдет вече, а затем участники марша планируют пойти в правительственный портал.

Марш 14 октября в Киеве: главное В Киеве участники марша пришли на Майдан и зажгли файеры
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