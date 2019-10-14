Фото: марш проти капітуляції в Києві (РБК-Україна)

Акція на Майдані закінчилась

Учасники маршу проти капітуляції йдуть під Офіс президента. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, що акція на Майдані вже завершується і частина учасників маршу вже почала йти в урядовий квартал. Вони хочуть обклеїти будівлю Офісу президента своїми наліпками.

Додамо, що на наліпках написано "Ми не здамось", "Крим - це Україна". Також учасники акції на дорозі біля будівлі ОП написали фарбою "Росія - окупант".

Нагадаємо, перед цим учасники маршу проти капітуляції прийшли на Майдан Незалежності і запалили там фаєри. У цій акції, за попередніми даними, беруть участь до 20 тис. людей.

РБК-Україна, що сьогодні в Києві також пройшов марш УПА. Люди протестували проти можливої реалізації закону про особливий статус Донбасу, передбаченого узгодженою недавно в Мінську "формулою Штайнмайера", і проти торгівлі українськими землями сільськогосподарського призначення. За даними організаторів, у цьому марші взяли участь близько 10 тисяч людей.

У поліції повідомили про відсутність порушень під час акцій у Києві. За даними поліцейських, у марші УПА взяли участь 6 тисяч людей, які колоною пішли до Офісу президента, а потім спокійно розійшлись.