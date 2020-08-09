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На участке в Киеве почти 73% избирателей поддержали Тихановскую

Киев, Воскресенье 09 августа 2020 22:49
На участке в Киеве почти 73% избирателей поддержали Тихановскую
Фото: Светлана Тихановская (twitter.com/naviny)
Автор: Инна Собора

Лукашенка поддержали почти 10%

На участке в Киеве почти 73% избирателей поддержали Светлану Тихановскую на выборах президента Беларуси. Всего за день проголосовали 225 человек.

Об этом сообщается в Facebook инициативы Экзітпол за мяжой - Украіна.

Экзитпол показал следующие результаты.

  • Светлана Тихановская - 72,67%
  • Отказались ответить - 12,86%
  • Александр Лукашенко - 9,65%
  • Против всех - 3,86%
  • Андрей Дмитриев - 0,32%
  • Анна Конопацкая - 0,32%
  • Сергей Черчень - 0,32%

Напомним, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси обновила данные по результатам президентских выборов, Лукашенко набрал 81% голосов.

Также появились данные неофициального экзит-пола с 18 зарубежных избирательных участков по выборам президента Беларуси, там у Тихановской более 70% голосов.

Как известно, в Беларуси 9 августа прошло голосование на президентских выборах.

После этого в стране начались протесты, в частности столкновения между протестующими и правоохранителями.

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