На ділянці в Києві майже 73% виборців підтримали Тихановську

Лукашенка підтримали майже 10%
На ділянці в Києві майже 73% виборців підтримали Світлану Тихановську на виборах президента Білорусі. Всього за день проголосували 225 людей.
Про це повідомляється в Facebook ініціативи Екзітпол за мяжой - Украіна.
Екзит-пол показав наступні результати.
Світлана Тихановська - 72,67%
Відмовилися відповісти - 12,86%
Олександр Лукашенко - 9,65%
Проти всіх - 3,86%
Андрій Дмитрієв - 0,32%
Анна Конопацький - 0,32%
Сергій Черчень - 0,32%
Нагадаємо, Центральна виборча комісія (ЦВК) Білорусі оновила дані за результатами президентських виборів, Лукашенко набрав 81% голосів.
Також з'явилися дані неофіційного екзит-полу з 18 закордонних виборчих дільниць з виборів президента Білорусі, там у Тихановської більше 70% голосів.
Як відомо, в Білорусі 9 серпня відбулося голосування на президентських виборах.
Після цього в країні почалися протести, зокрема зіткнення між протестуючими та правоохоронцями.