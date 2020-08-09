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На ділянці в Києві майже 73% виборців підтримали Тихановську

Київ, Неділя 09 серпня 2020 22:49
На ділянці в Києві майже 73% виборців підтримали Тихановську
Фото: Світлана Тихановська (twitter.com/naviny)
Автор: Инна Собора

Лукашенка підтримали майже 10%

На ділянці в Києві майже 73% виборців підтримали Світлану Тихановську на виборах президента Білорусі. Всього за день проголосували 225 людей.

Про це повідомляється в Facebook ініціативи Екзітпол за мяжой - Украіна.

Екзит-пол показав наступні результати.

Світлана Тихановська - 72,67%
Відмовилися відповісти - 12,86%
Олександр Лукашенко - 9,65%
Проти всіх - 3,86%
Андрій Дмитрієв - 0,32%
Анна Конопацький - 0,32%
Сергій Черчень - 0,32%
Нагадаємо, Центральна виборча комісія (ЦВК) Білорусі оновила дані за результатами президентських виборів, Лукашенко набрав 81% голосів.

Також з'явилися дані неофіційного екзит-полу з 18 закордонних виборчих дільниць з виборів президента Білорусі, там у Тихановської більше 70% голосів.

Як відомо, в Білорусі 9 серпня відбулося голосування на президентських виборах.

Після цього в країні почалися протести, зокрема зіткнення між протестуючими та правоохоронцями.

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