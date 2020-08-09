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В Беларуси отключают интернет: не работают сайты и онлайн-трансляции

Минск, Воскресенье 09 августа 2020 22:44
В Беларуси отключают интернет: не работают сайты и онлайн-трансляции
Фото: протесты в Беларуси (kommersant.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Сообщают о сбоях в работе онлайн-трансляции телеканалов

Некоторые сайты белорусских средств массовой информации работают со сбоями. Не открываются агентства БелТА, а также портал tut.by.

Об этом сообщает Belsat.

Также сообщают о сбоях в работе онлайн-трансляции телеканалов, в том числе "Беларусь 1". Сбои наблюдаются во многих городах Беларуси.

Пользователи отмечали массовые проблемы в работе мобильного интернета. Эту информацию подтвердили в ведущей телекоммуникационной компании страны "Белтелеком".

"В настоящее время мы наблюдаем перебои с доступом к некоторым ресурсам и перегрузку каналов из-за зарубежного трафика в большом количестве", - отметил заместитель генерального директора "Белтелекома" по техническим вопросам Вадим Шайбаков в комментарии информационному сервису Onliner.

Напомним, в Беларуси в день проведения выборов президента наблюдаются проблемы с интернетом.

Ранее о возможном ограничении доступа к интернету в день президентских выборов предупреждал кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев.

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