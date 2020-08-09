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Задержания и разгон протестующих: что происходит в Беларуси

Минск, Воскресенье 09 августа 2020 21:46
Задержания и разгон протестующих: что происходит в Беларуси
Фото: перекрытый Минск (twitter.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Начались столкновения на площади Победы в Минске

В Беларуси в день выборов президента проходят массовые протесты. Правоохранители задерживают протестующих, некоторые медиа блокируют на территории страны, подробнее о ситуации в Беларуси - в материале РБК-Украина.

Задержания

На площади Ленина в центре Витебска начали задерживать людей. СМИ пишут, что граждан "пакуют" в автозаки и увозят.

Въезды в близлежащие дворы у площади заблокированы сотрудниками ГАИ. Правоохранители в громкоговорители призвали горожан не скапливаться на площади Ленина.

Люди собираются на массовый протест

В Минске призывают людей в 20:00-20:30 собиратся у своих участков и выдвигатся к Стеле.

"Далее мы показываем своё единство, занимаем центр города и требуем проведения новых выборов без Лукашенко! В случае силового сценария переходим к плану "Б", - говорится в сообщенни на Telegram-канале NEXTA.

Минск перекрыли

По данным карты Google Maps, столица Беларуси сейчас выглядит так. Правоохранители перекрыли центральные улицы Минска.

Задержания и разгон протестующих: что происходит в БеларусиФото: Минск перекрыли (Google Maps)

На всех улицах в центре Минска началась акция автомобилистов - они проезжают и сигналят.

Столкновения в Минске

На площади Победы в Минске начались столкновения протестующих с сотрудниками ОМОН. По оценке телеканала "Белсат", на проспекте Победителей собралось около двух тысяч человек.

Большинство из них милиция разогнала по дворам жилых домов. Сообщается о пострадавших в результате столкновений.

Белорусские сайты перестали работать

В стране перестали работать сайты - ни tut.by, belta.by, ни даже сайт ЦИК. В Минске также не работают Яндекс.Такси и Убер.

Напомним, в Беларуси 9 августа прошло голосование на президентских выборах.

Отметим, в Беларуси силовики задержали съемочную группу российского телеканала "Дождь"

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