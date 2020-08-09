Задержания и разгон протестующих: что происходит в Беларуси

Начались столкновения на площади Победы в Минске
В Беларуси в день выборов президента проходят массовые протесты. Правоохранители задерживают протестующих, некоторые медиа блокируют на территории страны, подробнее о ситуации в Беларуси - в материале РБК-Украина.
На площади Ленина в центре Витебска начали задерживать людей. СМИ пишут, что граждан "пакуют" в автозаки и увозят.
Въезды в близлежащие дворы у площади заблокированы сотрудниками ГАИ. Правоохранители в громкоговорители призвали горожан не скапливаться на площади Ленина.
В Могилеве разогнали людей, которые собрались в центре. pic.twitter.com/N4VGZ3F5LN— TUT.BY (@tutby) August 9, 2020
В Минске призывают людей в 20:00-20:30 собиратся у своих участков и выдвигатся к Стеле.
"Далее мы показываем своё единство, занимаем центр города и требуем проведения новых выборов без Лукашенко! В случае силового сценария переходим к плану "Б", - говорится в сообщенни на Telegram-канале NEXTA.
По данным карты Google Maps, столица Беларуси сейчас выглядит так. Правоохранители перекрыли центральные улицы Минска.
Фото: Минск перекрыли (Google Maps)
На всех улицах в центре Минска началась акция автомобилистов - они проезжают и сигналят.
На площади Победы в Минске начались столкновения протестующих с сотрудниками ОМОН. По оценке телеканала "Белсат", на проспекте Победителей собралось около двух тысяч человек.
Большинство из них милиция разогнала по дворам жилых домов. Сообщается о пострадавших в результате столкновений.
В стране перестали работать сайты - ни tut.by, belta.by, ни даже сайт ЦИК. В Минске также не работают Яндекс.Такси и Убер.
Напомним, в Беларуси 9 августа прошло голосование на президентских выборах.
Отметим, в Беларуси силовики задержали съемочную группу российского телеканала "Дождь"