Задержания и разгон протестующих: что происходит в Беларуси

Фото: перекрытый Минск (twitter.com)

Начались столкновения на площади Победы в Минске

В Беларуси в день выборов президента проходят массовые протесты. Правоохранители задерживают протестующих, некоторые медиа блокируют на территории страны, подробнее о ситуации в Беларуси - в материале РБК-Украина.

Задержания

На площади Ленина в центре Витебска начали задерживать людей. СМИ пишут, что граждан "пакуют" в автозаки и увозят.

Въезды в близлежащие дворы у площади заблокированы сотрудниками ГАИ. Правоохранители в громкоговорители призвали горожан не скапливаться на площади Ленина.

В Могилеве разогнали людей, которые собрались в центре. pic.twitter.com/N4VGZ3F5LN — TUT.BY (@tutby) August 9, 2020

Люди собираются на массовый протест

В Минске призывают людей в 20:00-20:30 собиратся у своих участков и выдвигатся к Стеле.

"Далее мы показываем своё единство, занимаем центр города и требуем проведения новых выборов без Лукашенко! В случае силового сценария переходим к плану "Б", - говорится в сообщенни на Telegram-канале NEXTA.

Минск перекрыли По данным карты Google Maps, столица Беларуси сейчас выглядит так. Правоохранители перекрыли центральные улицы Минска. Фото: Минск перекрыли (Google Maps)

На всех улицах в центре Минска началась акция автомобилистов - они проезжают и сигналят.

Столкновения в Минске

На площади Победы в Минске начались столкновения протестующих с сотрудниками ОМОН. По оценке телеканала "Белсат", на проспекте Победителей собралось около двух тысяч человек.

Большинство из них милиция разогнала по дворам жилых домов. Сообщается о пострадавших в результате столкновений.

Белорусские сайты перестали работать

В стране перестали работать сайты - ни tut.by, belta.by, ни даже сайт ЦИК. В Минске также не работают Яндекс.Такси и Убер.

Напомним, в Беларуси 9 августа прошло голосование на президентских выборах.

Отметим, в Беларуси силовики задержали съемочную группу российского телеканала "Дождь"