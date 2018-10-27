Убийство журналиста Хашкаджи: Саудовская Аравия отказалась выдать Турции подозреваемых

Фото: Джамаль Хашкаджи (скрин видео)

Ранее Турция запросила у Саудовской Аравии выдачу 18 подозреваемых в убийстве Хашкаджи

Саудовская Аравия не будет выдавать Турции подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По словам министра иностранных дел Саудовской Аравии Аделя аль-Джубейра, все подозреваемые - граждане Саудовской Аравии, поэтому и судить их будут в Саудовской Аравии.

"Они граждане Саудовской Аравии, они задержаны в Саудовской Аравии, расследование проводится в Саудовской Аравии - и они будут преследоваться в Саудовской Аравии", - заявил Адель аль-Джубейр.

По его словам, расследование потребует некоторого времени.

"Мы привлечем к ответственности причастных, мы разработаем механизмы, чтобы подобное больше не повторилось", - сказал глава МИД Саудовской Аравии.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция обратится к Саудовской Аравии с требованием о выдаче 18 подозреваемых в причастности к убийству журналиста Джемаля Хашкаджи.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в рамках расследования дела об убийстве Джамаля Хашкаджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле завершился допрос 38 сотрудников дипмиссии. В частности, первый допрос по делу об убийстве журналиста был проведен 19 октября.

Отметим, что Саудовская Аравия изменила свою позицию относительно смерти Джамаля Хашкаджи и теперь утверждает, что его убийство было умышленным. В частности, государственный прокурор Сауда аль-Мохеба утверждает, что следователи пришли к такому выводу после ознакомления с доказательствами, представленными турецкой стороной в рамках совместного расследования.

Отметим, ранее сообщалось, что приказ об убийстве Джамаля Хашкаджи отдал бывший высокопоставленный сотрудник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.

Правительство Саудовской Аравии пообещал привлечь к ответственности всех причастных к убийству оппозиционного журналиста, "независимо от того, кем они могут быть".